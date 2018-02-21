четверг, 22 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

На смену увеличению ягодиц приходит пластика пупка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Модель Victoria's Secret, фото иллюстративное.

ФОТО: Aurore Marechal/PA Wire/PA Images

Увеличение груди или ягодиц это уже вчерашний день. Сегодня в клиники красоты отправляются женщины, которые желают провести пластическую хирургию пупка.

Только в 2016 году мужчины и женщины из США потратили на пластические операции $16 млрд. И вот теперь в этой стране хирурги заговорили о новом неожиданном тренде - умбиликопластике или пластических операциях на пупке. Все большее количество представительниц прекрасного пола являются в клиники красоты с фотографиями разного рода звезд, пупки которых они хотели бы себе заполучить. Чаще всего в этом списке фигурируют модели или светские львицы. По словам доктора Мэттью Шульмана, количество проводимых им умбиликопластик за последние пять лет увеличилось в два раза, и число желающих постоянно растет, передает Medikforum.ru.

Сегодня доктор Шульман проводит от 12 до 15 подобных операций в месяц. Сам он полагает, что притоку клиентов активно способствуют социальные сети, и теперь девушки ориентируются на тех или иных звезд не только в вопросах груди, черт лица или размера ягодиц. Желание соответствовать идеалам красоты распространяется и на пупки.

«Пупок является важной частью анатомии человека с точки зрения косметической медицины, - говорит другой пластический хирург доктор Томас Шеппард. - Если вы выходите на пляж, имея не совсем удачной пупок, то очень сложно выглядеть сексуально. Идеальной его формой является вертикально ориентированный овал, поскольку с его помощью туловище выглядит моложе, а живот более плоским. Когда наши дамы заказывают себе новые пупки, они желают походить на моделей из каталога Victoria's Secret».

Актуально

Читать также

НАВЕРХ