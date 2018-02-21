На смену увеличению ягодиц приходит пластика пупка

Только в 2016 году мужчины и женщины из США потратили на пластические операции $16 млрд. И вот теперь в этой стране хирурги заговорили о новом неожиданном тренде - умбиликопластике или пластических операциях на пупке. Все большее количество представительниц прекрасного пола являются в клиники красоты с фотографиями разного рода звезд, пупки которых они хотели бы себе заполучить. Чаще всего в этом списке фигурируют модели или светские львицы. По словам доктора Мэттью Шульмана, количество проводимых им умбиликопластик за последние пять лет увеличилось в два раза, и число желающих постоянно растет, передает Medikforum.ru.

Сегодня доктор Шульман проводит от 12 до 15 подобных операций в месяц. Сам он полагает, что притоку клиентов активно способствуют социальные сети, и теперь девушки ориентируются на тех или иных звезд не только в вопросах груди, черт лица или размера ягодиц. Желание соответствовать идеалам красоты распространяется и на пупки.