Электризуются волосы: как быстро решить проблему

Чем холоднее на улице, тем сильнее могут электризоваться волосы, так как усиливается действие сразу нескольких факторов, способствующих этой проблеме. Сухой воздух в помещениях, шапки и шарфы, использование фена и расчески – все это вносит свою лепту в процесс повреждения здоровых волос, пишет Medikforum.
По мнению экспертов, выступивших в журнале Домашний Очаг, зимой волосы нужно, прежде всего, увлажнять и питать. Постоянное использование средств против жирности волос приводит к тому, что кожа начинает выделять больше кожного сала, - в результате пряди загрязняются еще быстрее.
Во избежание ненужного эффекта специалисты советуют мыть голову не каждый день, использовать увлажняющие и питательные масла для волос, а при полоскании волос во время мытья использовать прохладную воду.
Также не лишними будут антистатики для волос, которые сегодня производятся почти всеми известными марками косметических средств. Шапка и шарф тоже могут электризовать волосы. Наиболее сильно это делают головные уборы из акрила, полиэстера и флиса.
Натуральное волокно – шерсть и хлопок – влияют на шевелюру в меньшей степени, но и в них волосы тоже могут электризоваться.
Даже слишком жесткое полотенце, по словам экспертов, может спровоцировать излишнее трение и вызвать электричество в волосах, – поэтому после мытья бывает полезнее использовать старую трикотажную футболку.
Как можно справиться с проблемой наэлектризованных волос быстрее всего?
1. Смочить руки и провести по прядям.
2. Опрыскать волосы термальной водой.
3. Пригладить волосы руками, предварительно растерев немного крема, увлажняющего или просто для рук.
4. Воспользоваться салфетками с антистатическим эффектом.
5. Опрыскать пространство вокруг себя водой из пульверизатора.