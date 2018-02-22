Электризуются волосы: как быстро решить проблему

По мнению экспертов, выступивших в журнале Домашний Очаг, зимой волосы нужно, прежде всего, увлажнять и питать. Постоянное использование средств против жирности волос приводит к тому, что кожа начинает выделять больше кожного сала, - в результате пряди загрязняются еще быстрее.

Во избежание ненужного эффекта специалисты советуют мыть голову не каждый день, использовать увлажняющие и питательные масла для волос, а при полоскании волос во время мытья использовать прохладную воду.

Также не лишними будут антистатики для волос, которые сегодня производятся почти всеми известными марками косметических средств. Шапка и шарф тоже могут электризовать волосы. Наиболее сильно это делают головные уборы из акрила, полиэстера и флиса.

Натуральное волокно – шерсть и хлопок – влияют на шевелюру в меньшей степени, но и в них волосы тоже могут электризоваться.

Даже слишком жесткое полотенце, по словам экспертов, может спровоцировать излишнее трение и вызвать электричество в волосах, – поэтому после мытья бывает полезнее использовать старую трикотажную футболку.

Как можно справиться с проблемой наэлектризованных волос быстрее всего?

1. Смочить руки и провести по прядям.

2. Опрыскать волосы термальной водой.

3. Пригладить волосы руками, предварительно растерев немного крема, увлажняющего или просто для рук.

4. Воспользоваться салфетками с антистатическим эффектом.