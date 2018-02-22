Ультразвук во время беременности может стать причиной аутизма

Ранее предполагалось, что УЗИ может стать причиной развития аутизма. Опубликовано исследование в журнале JAMA Pediatrics.

В последние десятилетия все чаще диагностируют расстройства аутистического спектра (детский аутизм). Причины этого пока не ясны, некоторые ученые предполагали, что дело может быть в слишком частых ультразвуковых исследованиях при беременности. Ученые выяснили, что дети с расстройством аутистического спектра подвергались в утробе матери более глубокому воздействию ультразвука, пишет Deti.mail.ru.

В исследовании приняли участие 420 детей. У 107 из них врачи диагностировали расстройство аутистического спектра, у 104 — задержку развития, остальные 209 — дети с нормальным развитием. Ученые проанализировали данные о количестве, продолжительности и мощности УЗИ на всех этапах беременности.

Исследование показало, что дети с аутизмом подвергались в среднем даже меньшему количеству УЗИ. Однако глубина проникновения ультразвука оказалась значительно большей, чем у детей с нормальным развитием. Более того, этот показатель оказался больше и для детей с отставанием в развитии, однако только в течение первых двух триместров развития плода.