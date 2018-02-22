пятница, 23 февраля 2018 г.
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  • Шляпа-соска и юбка из надувного матраса поразили европейскую публику

Шляпа-соска и юбка из надувного матраса поразили европейскую публику

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На Неделе моды в Лондоне прошел показ коллекции студентов колледжа дизайна Central Saint Martins, сообщает Daily Mail.

На дефиле в London's BFC Show Space молодые дизайнеры показали довольно странные изделия: например, платья и шляпы из папье-маше и пластика в форме детской соски и презерватива, юбку из надувного матраса, полупрозрачные чехлы из цветной ткани, закрывающие обнаженных моделей с головой, платья из сетки и платья с бахромой, украшенные тарелками, пишет Lenta.ru.

Одна из моделей вышла на подиум, неся на себе детский надувной бассейн с прорезью для лица, а другая прикрывала наготу ярко-зеленой коробкой.

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