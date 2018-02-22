пятница, 23 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • За показ хиджабов зрителей заставили заплатить по 200 фунтов

За показ хиджабов зрителей заставили заплатить по 200 фунтов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Modest Fashion Week

ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS

Во время Недели моды в Лондоне исламские модельеры провели альтернативную Modest Fashion Week («Неделю благопристойной моды»), сообщает Daily Mail.

На двухдневном мероприятии, проходившем в Victoria House в фешенебельном районе Блумсберри, модельеры представили коллекции женской одежды, разработанной в соответствии с мусульманскими предписаниями: хиджабы, абайи и традиционные головные уборы. Один билет на показ стоил 200 фунтов. Кроме дефиле во время Modest Fashion Week проходили распродажи мусульманских аксессуаров и мастер-классы по исламскому дресс-коду, передает Lenta.ru.

Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram кадр из будущей рекламной кампании для итальянского люксового бренда Versace. Модель была одета в расшитые короткие брюки, укороченную куртку и платок, который многие комментаторы приняли за хиджаб и одобрили. Пользователи похвалили Хадид за ношение традиционного мусульманского головного убора. Многие также оставили комментарии на арабском языке, восхваляющие Аллаха. Сама модель никак на это не отреагировала.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ