Ученые вычислили самые странные черты женской привлекательности

Группа американских ученых из Университета Рочестера установила несколько достаточно странных черт в женском обаянии, которые кажутся привлекательными мужчинам, пишет Ivona.bigmir.net.

Оказалось, что представители сильного пола более ощутимо реагируют на чересчур яркий и макияж, чем на полное его отсутствие даже на привлекательном лице. И пусть многие мужчины утверждают, что не питают любви к накрашенным помадой или блеском губам, однако тесты среди европейцев показывают, что парням нравятся подчеркнутые губы, особенно красных оттенков.

Далее о пропорциях в соотношении талии и бедер женского тела. Здесь сильный пол инстинктивно выбирает дам с достаточно заметными пропорциями, свидетельствующими о возможном эффективном продолжении рода, однако без излишних килограммов на талии, которые могут свидетельствовать о проблемном здоровье в будущем.

Также, возбуждающей для мужчин может стать любая деталь одежды красных оттенков. Еще более странным является факт того, что сильный пол склонен выбирать для создания семьи партнерш с высоким тембром голоса, а не с низким и сексуальным.