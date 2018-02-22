Ошибки при выборе имени для ребенка

Имя и родители – два понятия, которые никто из нас при рождении выбрать не может. Поэтому подходить к выбору имени для ребенка нужно с умом.
Предлагаем вам узнать пять главных правил при подборе имен, не соблюдение которых может в будущем повлиять на самооценку и жизнь вашего малыша, пишет Ivona.bigmir.net.
1. Если будущее имя ребенка заканчивается согласным звуком, а отчество при этом с него начинается, и в самой связке имени-отчества есть много согласных – Александр Дмитриевич, Валерий Эдуардович – звучание затрудняется. Такой ситуации характерно искажение имени или отчества. В результате человек подчас с тревогой ждет, каким же заковыристым словосочетанием его назовут на сей раз.
2. Не называйте свое чадо в честь бабушек и дедушек. Таким образом ребенок может получить в наследство определенную долю характерных черт родственников, и не всегда хороших и желаемых вами.
3. Не стоит называть детей именами умерших и, тем более, трагически погибших родственников.
4. Не называйте малышей именами героев из полюбившихся сериалов, в честь выдающихся деятелей науки или знаменитых писателей – тем более, если есть вероятность совпадения отчества и фамилии. Вообразите, что в семье какого-нибудь Гриши Шевченко сына назвали Тарас в честь известного писателя. В школе мальчугану не давались украинский язык и литература, и он естественно стал объектом насмешек для своих одноклассников. В таком случае ребенок на сто процентов получает серьезную психологическую травму и всю жизнь пытается перебороть свой страх.
5. Не стоит давать сыновьям имен их отцов: Иван Иванович и так далее. Психологи уверяют, что обладатели таких имен вырастают нервными, капризными, раздражительными и неуравновешенными личностями. Девочке также не следует давать имя матери. В таком случае им будет нелегко найти общий язык. И всегда помните о том, что любое имя несет определенную энергетику.