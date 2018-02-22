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Эстонские дизайнеры рассказали, сколько стоят наряды для президентского приема

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Кристель Мардисоо и Танель Падар

ФОТО: Erlend Štaub

В эту субботу многие семьи усядутся вечером у телевизоров и будут смотреть и комментировать президентский прием. Мы узнали у эстонских дизайнеров, чьи клиенты ходят на президентский прием, сколько же стоят их наряды.

По словам модельера Пирет Ильвес, цена совмещает в себе несколько факторов: дизайн, материал, производство и ит.д. «Хороший наряд можно приобрести за различную цену», - считает модельер, пишет Sobranna.ee.

Например, роскошное платье от Iris Janvier бывшей подруги Танеля Падара Кристель Мардисоо стоило 800 евро. Платья Тийны Талумеэс стоят от 800 до 2500 евро.

Дизайнер Кристина Вийрпалу не хочет разглашать цену своих изделий, но говорит, что они стоят 1000 до 3000 евро.

Дизайнер Марилийс Сообард, которая руководит брендом Marimo, говорит, что их платья стоят от 800 до 2000 евро.

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