Неделя моды в Милане: дух 60-х от Moschino

Пожалуй, одним из самых ярких и запоминающихся показов на Неделе моды в Милане станет вчерашнее фэшн-шоу бренда Moschino. Чем и кем был вдохновлен Джереми Скотт при создании своей новой коллекции, догадаться не сложно. Достаточно просто взглянуть на моделей, которые вчера вечером прошлись по подиуму, и все сразу же станет ясно.
Заметить сходство 16-летней Кайи Гербер с супругой Джона Кеннеди Жаклин, труда не составит, пожалуй, ни для кого. Окунулись вчера в эпоху 60-х вместе с Кайей (впрочем, любители кино найдут здесь еще и отсыл к фильму "Аватар" (Avatar)) Белла и Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Стелла Максвелл и другие модели, пишет Сплетник.
В основе коллекции — строгие пиджаки и юбки, свободного кроя пальто, роскошные вечерние платья, брючные костюмы и, конечно же, шляпки. Цветовая гамма самая что ни на есть разнообразная: розовый (один из главных цветов легендарного десятилетия), желтый, красный, оранжевый, фиолетовый — одним словом, на подиуме вчера царило настоящее буйство красок.