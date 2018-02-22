пятница, 23 февраля 2018 г.
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Неделя моды в Милане: дух 60-х от Moschino

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Пожалуй, одним из самых ярких и запоминающихся показов на Неделе моды в Милане станет вчерашнее фэшн-шоу бренда Moschino. Чем и кем был вдохновлен Джереми Скотт при создании своей новой коллекции, догадаться не сложно. Достаточно просто взглянуть на моделей, которые вчера вечером прошлись по подиуму, и все сразу же станет ясно.

Заметить сходство 16-летней Кайи Гербер с супругой Джона Кеннеди Жаклин, труда не составит, пожалуй, ни для кого. Окунулись вчера в эпоху 60-х вместе с Кайей (впрочем, любители кино найдут здесь еще и отсыл к фильму "Аватар" (Avatar)) Белла и Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Стелла Максвелл и другие модели, пишет Сплетник.

В основе коллекции — строгие пиджаки и юбки, свободного кроя пальто, роскошные вечерние платья, брючные костюмы и, конечно же, шляпки. Цветовая гамма самая что ни на есть разнообразная: розовый (один из главных цветов легендарного десятилетия), желтый, красный, оранжевый, фиолетовый — одним словом, на подиуме вчера царило настоящее буйство красок.

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