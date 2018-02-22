Неделя моды в Милане: дух 60-х от Moschino

Пожалуй, одним из самых ярких и запоминающихся показов на Неделе моды в Милане станет вчерашнее фэшн-шоу бренда Moschino. Чем и кем был вдохновлен Джереми Скотт при создании своей новой коллекции, догадаться не сложно. Достаточно просто взглянуть на моделей, которые вчера вечером прошлись по подиуму, и все сразу же станет ясно.