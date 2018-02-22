Галерея: азиатские мотивы в новой коллекции Gucci

На Неделе моды в Милане завершился показ Gucci — креативный директор марки Алессандро Микеле представил гостям осенне-зимнюю коллекцию и пригласил их в операционную, воссоздав ее атмосферу во время фэшн-шоу.
Модели шли мимо больничных светодиодных ламп и операционных столов, а зрители, среди которых были Ник Кейв с женой и сыном, Гоша Рубчинский, Анна Делло Руссо, Джованна Батталья и другие, сидели на пластиковых стульях, как в комнате ожидания, передает Сплетник.
Концепция показа, как было объявлено на странице марки в Instagram, отражает процесс создания одежды, заключающийся в кройке и шитье разных материалов.
В вещах коллекции смешались азиатские мотивы, японское аниме, балаклавы, восточные тюрбаны, средневековые сюжеты и даже элементы "Игры престолов".