Галерея: азиатские мотивы в новой коллекции Gucci

Модели шли мимо больничных светодиодных ламп и операционных столов, а зрители, среди которых были Ник Кейв с женой и сыном, Гоша Рубчинский, Анна Делло Руссо, Джованна Батталья и другие, сидели на пластиковых стульях, как в комнате ожидания, передает Сплетник.