пятница, 23 февраля 2018 г.
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Куриные рулетики с беконом и грибами

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Мясо курицы.

ФОТО: Scanpix

Сочные куриные рулетики готовятся с добавлением грибов и полосками бекона.

Ингредиенты

куриное филе 500 г

 шампиньоны 250 г

твердый сыр 100 г

полоски бекона 100 г

соль, перец

растительное масло

60 мин 6-8 порции

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, отбить, посолить и поперчить. 2. Шампиньоны обжарить в небольшом количестве масла, передает Ivona.bigmir.net.

3. Сыр натереть на крупной терке. 4. В отбитое филе выложить жареные грибы, посыпать сыром и сформировать рулетики. 5. Каждый рулет обернуть полоской бекона и переложить в смазанную маслом форму для запекания. 6. Готовить в разогретой до 180С духовке 35 минут.

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