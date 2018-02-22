Куриные рулетики с беконом и грибами

3. Сыр натереть на крупной терке. 4. В отбитое филе выложить жареные грибы, посыпать сыром и сформировать рулетики. 5. Каждый рулет обернуть полоской бекона и переложить в смазанную маслом форму для запекания. 6. Готовить в разогретой до 180С духовке 35 минут.