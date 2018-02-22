Куриные рулетики с беконом и грибами
22 февраля 2018 г., 19:56
Сочные куриные рулетики готовятся с добавлением грибов и полосками бекона.
Ингредиенты
куриное филе 500 г
шампиньоны 250 г
твердый сыр 100 г
полоски бекона 100 г
соль, перец
растительное масло
60 мин 6-8 порции
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, отбить, посолить и поперчить. 2. Шампиньоны обжарить в небольшом количестве масла, передает Ivona.bigmir.net.
3. Сыр натереть на крупной терке. 4. В отбитое филе выложить жареные грибы, посыпать сыром и сформировать рулетики. 5. Каждый рулет обернуть полоской бекона и переложить в смазанную маслом форму для запекания. 6. Готовить в разогретой до 180С духовке 35 минут.