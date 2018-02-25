Пять причин, почему не стоит удалять волосы в интимной зоне

Все способы борьбы с нежелательной растительностью имеют свои плюсы и минусы. Бритье, которое считается наиболее популярным методом, позволяет быстро и безболезненно удалить волосы, но часто вызывает раздражение. Воск справляется с этой задачей эффективнее, но сама процедура весьма болезненная и грозит повреждением верхних слоев кожи. Лазерная эпиляция — один из самых дорогостоящих способов, который может привести к ожогам. Триммеры не наносят вред коже, но ими сложно удалить все нежелательные волосы, пишет Fabiosa.com/ru.

Многие специалисты выступают против удаления растительности в интимной зоне (по крайней мере, всей). И вот какие аргументы они приводят:

1. Никакого раздражения, зуда и вросших волос

Как уже писалось выше, большинство способов удаления нежелательной растительности могу нанести вред коже в интимной зоне. Если вы откажетесь от эпиляции, она вам будет только благодарна.

2. Волосы защищают интимную зону от вредных бактерий

Вы ошибаетесь, если считаете, что волосы в интимных местах — это негигиенично. Напротив, они помогают предотвратить попадание вредных бактерий во влагалище и предупредить сопутствующие неприятные симптомы, такие как зуд, жжение или выделения. Кроме того, наличие растительности никак не влияет на запах интимной зоны, который зависит лишь от соблюдения правил гигиены и состояния вашего здоровья.

3. Волосы могут защитить вас от некоторых заболеваний, передающихся половым путем

Исследования показали, что женщины, которые удаляют растительность в интимных местах, больше подвержены герпесу и генитальным бородавкам. Если кожа в этой зоне не защищена волосами, микробам будет легче распространяться.

4. Волосы поддерживают сухость интимной зоны

Растительность в области бикини сохраняет кожу сухой, снижая способность бактерий распространяться.

5. Волосы помогают держать интимную зону в тепле