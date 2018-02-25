Пять причин, почему не стоит удалять волосы в интимной зоне

Согласно опросам, больше половины американских женщин удаляют волосы в зоне бикини. Каждая из них объясняет такое решение разными причинами. Некоторые утверждают, что делают это ради своих партнеров, другим полное отсутствие волос в интимной зоне позволяет чувствовать себя чище. Разумеется, девушка сама вправе решать, удалять ли ей волосы в зоне бикини, и, если вы решили от них избавляться, важно делать это правильно.
Все способы борьбы с нежелательной растительностью имеют свои плюсы и минусы. Бритье, которое считается наиболее популярным методом, позволяет быстро и безболезненно удалить волосы, но часто вызывает раздражение. Воск справляется с этой задачей эффективнее, но сама процедура весьма болезненная и грозит повреждением верхних слоев кожи. Лазерная эпиляция — один из самых дорогостоящих способов, который может привести к ожогам. Триммеры не наносят вред коже, но ими сложно удалить все нежелательные волосы, пишет Fabiosa.com/ru.
Многие специалисты выступают против удаления растительности в интимной зоне (по крайней мере, всей). И вот какие аргументы они приводят:
1. Никакого раздражения, зуда и вросших волос
Как уже писалось выше, большинство способов удаления нежелательной растительности могу нанести вред коже в интимной зоне. Если вы откажетесь от эпиляции, она вам будет только благодарна.
2. Волосы защищают интимную зону от вредных бактерий
Вы ошибаетесь, если считаете, что волосы в интимных местах — это негигиенично. Напротив, они помогают предотвратить попадание вредных бактерий во влагалище и предупредить сопутствующие неприятные симптомы, такие как зуд, жжение или выделения. Кроме того, наличие растительности никак не влияет на запах интимной зоны, который зависит лишь от соблюдения правил гигиены и состояния вашего здоровья.
3. Волосы могут защитить вас от некоторых заболеваний, передающихся половым путем
Исследования показали, что женщины, которые удаляют растительность в интимных местах, больше подвержены герпесу и генитальным бородавкам. Если кожа в этой зоне не защищена волосами, микробам будет легче распространяться.
4. Волосы поддерживают сухость интимной зоны
Растительность в области бикини сохраняет кожу сухой, снижая способность бактерий распространяться.
5. Волосы помогают держать интимную зону в тепле
В холодное время года растительность в зоне бикини помогает сохранять тепло, оказывая благоприятное воздействие на репродуктивное здоровье.