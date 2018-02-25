Восемь бьюти-советов, которые на самом деле вредны для кожи

Средства по уходу за лицом, приготовленные в домашних условиях, выглядят довольно заманчиво по сравнению с аналогами на полках магазинов. Они обещают отличный эффект при минимальных затратах. Тем не менее, следует быть осторожными с их составляющими, прежде чем наносить на свою кожу.
Не все об этом знают, но, к сожалению, некоторые рекомендуемые компоненты, входящие в состав косметических средств, могут нанести коже непоправимый урон.
В целом, подобным советам можно следовать, но только если принимать во внимание особенности вашей кожи и учитывать, что ей подойдет, а что может навредить. Поэтому, прежде чем экспериментировать, для начала лучше убедитесь, что все составляющие пойдут вам на пользу. Приводим список ингредиентов, от которых лучше всего держаться подальше, пишет Fabiosa.com/ru.
1. Пищевая сода
Несмотря на то, что сода является отличным средством для удаления верхнего мертвого слоя кожи, она может сильно ее повредить. Сода видоизменяет некоторые химические характеристики кожи, делая ее уязвимой к определенным видам инфекций.
2. Лимонный сок
Известно, что лимонный сок эффективно осветляет пигментные пятна, но будьте аккуратны — он также провоцирует появление ожогов, шелушения и воспалений.
3. Зубная паста
Хотите быстро подсушить выскочивший прыщик? Этот способ вам определенно поможет. Но помните, что щелочной состав пасты способен вызвать серьезное раздражение.
4. Лак для волос
Его нередко рекомендуют в качестве “закрепления” макияжа. Однако этот продукт должен быть использован исключительно по назначению, так как он в своем составе содержит вещества, вредные для слизистых и дыхательных путей.
5. Горячая вода
Некоторые девушки предпочитают проводить чистку лица дома, распаривая при этом кожу над слишком горячим травяным отваром. Но дело в том, что очень высокая температура вредна для естественной защиты кожи, поэтому для подобной процедуры правильно будет использовать теплую воду.
6. Спирт
Спирт может применяться только в исключительных случаях и преимущественно специалистами. Часто им обрабатывают прыщи для дезинфекции, что вызывает дополнительное воспаление.
7. Вазелин
Этот всем известный липкий продукт используют для лечения микротрещин на губах. Однако не стоит этим злоупотреблять: такая консистенция легко блокирует поры и повышает выработку кожного жира.
8. Уксус
Дерматологи единогласно сходятся во мнении, что уксус полезен только в салатах (возможно, еще в удалении пятен с одежды) и никогда не должен наноситься на кожу. Уксус способен сильно повредить верхний слой кожи, вызвать инфекцию и воспаление.