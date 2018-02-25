воскресенье, 25 февраля 2018 г.
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Восемь бьюти-советов, которые на самом деле вредны для кожи

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Кожа. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Средства по уходу за лицом, приготовленные в домашних условиях, выглядят довольно заманчиво по сравнению с аналогами на полках магазинов. Они обещают отличный эффект при минимальных затратах. Тем не менее, следует быть осторожными с их составляющими, прежде чем наносить на свою кожу.

Не все об этом знают, но, к сожалению, некоторые рекомендуемые компоненты, входящие в состав косметических средств, могут нанести коже непоправимый урон.

В целом, подобным советам можно следовать, но только если принимать во внимание особенности вашей кожи и учитывать, что ей подойдет, а что может навредить. Поэтому, прежде чем экспериментировать, для начала лучше убедитесь, что все составляющие пойдут вам на пользу. Приводим список ингредиентов, от которых лучше всего держаться подальше, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Пищевая сода

Несмотря на то, что сода является отличным средством для удаления верхнего мертвого слоя кожи, она может сильно ее повредить. Сода видоизменяет некоторые химические характеристики кожи, делая ее уязвимой к определенным видам инфекций.

2. Лимонный сок

Известно, что лимонный сок эффективно осветляет пигментные пятна, но будьте аккуратны — он также провоцирует появление ожогов, шелушения и воспалений.

3. Зубная паста

Хотите быстро подсушить выскочивший прыщик? Этот способ вам определенно поможет. Но помните, что щелочной состав пасты способен вызвать серьезное раздражение.

4. Лак для волос

Его нередко рекомендуют в качестве “закрепления” макияжа. Однако этот продукт должен быть использован исключительно по назначению, так как он в своем составе содержит вещества, вредные для слизистых и дыхательных путей.

5. Горячая вода

Некоторые девушки предпочитают проводить чистку лица дома, распаривая при этом кожу над слишком горячим травяным отваром. Но дело в том, что очень высокая температура вредна для естественной защиты кожи, поэтому для подобной процедуры правильно будет использовать теплую воду.

6. Спирт

Спирт может применяться только в исключительных случаях и преимущественно специалистами. Часто им обрабатывают прыщи для дезинфекции, что вызывает дополнительное воспаление.

7. Вазелин

Этот всем известный липкий продукт используют для лечения микротрещин на губах. Однако не стоит этим злоупотреблять: такая консистенция легко блокирует поры и повышает выработку кожного жира.

8. Уксус

Дерматологи единогласно сходятся во мнении, что уксус полезен только в салатах (возможно, еще в удалении пятен с одежды) и никогда не должен наноситься на кожу. Уксус способен сильно повредить верхний слой кожи, вызвать инфекцию и воспаление.

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