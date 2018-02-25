Минус 20 килограммов: Настя Каменских назвала диету, благодаря которой похудела

Настя Каменских призналась, что никакой спорт не поможет человеку, который не следит за своим питанием. 80% внешнего вида зависит исключительно от того, что мы едим, пишет Хочу.

Артистка считает, что сидеть на диете дорого и не каждый может себе это позволить. Однако, в ее рационе все просто и понятно. А главное — эффективно:

«Сидеть на диете — невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману, - считает Настя. – У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. На обед — отварная курица или гриль. Это мясо недорогое и хорошо усваивается организмом. Также очень круто употреблять клетчатку. Я имею в виду листья салата и прочее. Конечно, руккола дорогой продукт. Но можно нарезать салатик из огурцов, и тоже себя прекрасно чувствовать. Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься».

Звезда призналась, что полностью отказалась от сладкого. Однако иногда (очень редко) позволяет себе кусочек чизкейка. Также девушка рассказала, как правильно употреблять творог:

«Творог — это супер. Кстати, еть его нужно на ночь, где-то в 9, 10 вечера. Потому что он перерабатывается всю ночь, организм тратит много энергии на переработку. И когда ты утром просыпаешься, желудок не умирает от голода. При этом он работал, соответственно, терял калории», - говорит певица.

Кроме этого секрета, иногда Настя устраивает для себя разгрузочные дни:

«Это нужно делать один раз в неделю, желательно, когда ты отдыхаешь. Отвариваешь 6 яиц и покупаешь 3 грейпфрута. Встаешь в 7-8 утра, съедаешь два отварных белка, а через 2 часа — грейпфрут. Потом опять через два часа ешь два белка и опять грейпфрут, и опять два белка и грейпфрут. И, конечно, много воды. Кофе или чай пить нельзя. Результаты просто поразительные. Вот попробуйте, и вы не пожалеете».