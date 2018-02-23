"Я думала, это след от очков, а оказалось, что это рак..."

Нареле работает персональным тренером для людей в возрасте. Она вспоминает, что за свою жизнь болела меньше всех своих знакомых, всегда отличалась спортивной формой и крепким здоровьем, пишет Daily Mail.

Когда она заметила рану на коже правой ноздри, она не обратила на это внимания. Все говорили, что это просто царапина от солнцезащитных очков. Но потом ссадина начала кровоточить...

При повторном тесте специалисты обнаружили у Нареле рак. Женщина была в шоке, ведь из ее семьи ни у кого не было онкологических заболеваний, пишет Life.ru.

«Я никогда не была настолько здоровой, как последние 15 лет. Единственное, чем я злоупотребляла, — солнцезащитный крем. Оказывается, раком может заболеть кто угодно», - сказала она.

После удаления нароста, который оказался доброкачественным, врачи наложили на лицо женщины 20 швов. В таком состоянии Нареле пролежала около двух недель. После снятия швов на носу остался лишь маленький шрам.