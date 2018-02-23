Новый тренд: предложение руки и сердца с помощью авокадо
23 февраля 2018 г., 16:18
Instagram заполонили фотографии молодых парней, которые делают предложения своим суженым, используя разрезанное на две половинки авокадо.
Вместо коробочки для кольца, которую обычно протягивает своей второй половинке суженый, стоя на одном клене, теперь красуется авокадо, сообщает Soulpost.ru.
Все началось с великолепной публикации в Instagram знаменитого амстердамского фотокорреспондента и стилиста FoodDeco. На снимке мастер выложил авокадо, разрезанное пополам, с вложенным внутри него кольцом. С тех пор данный тренд взяли себе на заметку множество юношей, которые решились соединить себя узами брака с теми, кого полюбили.
Оригинальный пост выглядит как шутка, однако уже собрал армию счастливых последователей модной тенденции.