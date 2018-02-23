Новый тренд: предложение руки и сердца с помощью авокадо

Вместо коробочки для кольца, которую обычно протягивает своей второй половинке суженый, стоя на одном клене, теперь красуется авокадо, сообщает Soulpost.ru .

Все началось с великолепной публикации в Instagram знаменитого амстердамского фотокорреспондента и стилиста FoodDeco. На снимке мастер выложил авокадо, разрезанное пополам, с вложенным внутри него кольцом. С тех пор данный тренд взяли себе на заметку множество юношей, которые решились соединить себя узами брака с теми, кого полюбили.