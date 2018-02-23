Есть десять способов подчеркнуть талию и уменьшить живот без диет и спортзала! Вот они

Вот десять способов подчеркнуть талию и визуально уменьшить живот без диет и физических нагрузок:

1. Подчеркните талию с помощью ремня контрастного цвета, пишет Lifter.com.ua.

Если вы дама с пышными формами, отдайте предпочтение широкому ремешку. Но ни в коем случае не носите его на бедрах!

2. Выбирайте платья с контрастными вставками по бокам или вырезами. Такой прием поможет сделать талию тоньше.

3. Одевайтесь в стиле “newlook”: верх должен быть узким и лаконичным, а юбка объемной - она прикроет ваш животик.

4. Подойдут любые модели со свободным низом и облегающим верхом, которые делают вас стройнее.

5. У некоторых женщин фигура стройная, но талия явно не выражена. Им следует пополнить гардероб платьем с баской. Оно придаст обладательнице изящный и романтичный вид.

6. Выбирайте одежду с мелким рисунком или принтом или темного цвета - она зрительно вытягивает силуэт и придает вам дополнительную стройность.

7. Выбирайте платья и блузки с запáхом. Они не только визуально уменьшают талию, но и выгодно подчёркивают грудь.

8. Если талии у вас совсем нет, старайтесь выбирать платья и блузки с высокой талией.

9. Отвлеките внимание от массивного низа V-образным вырезом в зоне декольте.