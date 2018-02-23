Почему мужчина не дарит подарки: ищем причины в себе

Главным и основным стимулом, который заставляет мужчину дарить подарки женщине, угождать ее вкусам, тратить деньги и в принципе напрягаться – это его интерес к ней. Для многих девушек показателем заинтересованности мужчины в своей избраннице и желанием добиться ее является именно материальный критерий, пишет Lady.tochka.net.

И по традиции, выработанной годами, частота и размеры подарков достигают своего пика на заре знакомства, в период, который, кстати, так и называется – конфетно-букетный. Но бывают ситуации, когда один мужчина не дарит подарки и цветы девушке даже на романтическом свидании, а другой сохраняет желание одаривать любимую женщину и в семейной жизни.

Подарки – это не просто денежные затраты, но и один из способов общения. И если мужчина не дарит подарки, если он проявляет скупость по отношению к тебе, значит, на каком-то этапе ваших отношений был упущен один из важных коммуникативных моментов. Как восстановить этот баланс в отношениях, чтобы мужчина дарил тебе подарки? Читай наши советы.

Не проси

Точнее, не выпрашивай цветы, не говори ему в лоб о подарках. Ведь дарение – это свободное волеизъявление человека, и твоя задача – не отнимать у мужчины этой его свободы. Ты должна косвенно и намеками подвести его к такой инициативе. Тут уместны фразы: "какое красивое ожерелье" или "всегда хотела попасть на этот концерт". Также пойдет на пользу делу, если ты аккуратно поделишься с мужчиной восторженным впечатлением о платье, недавно подаренном подруге ее бойфрендом. Главное – не нанести урон самолюбию мужчины.

Правильно проявляй эмоции

Делая тебе подарок, мужчина не совершает это безвозмездно в прямом смысле. Нет, он вряд ли рассчитывает на ответный презент, хотя и такое не исключено. Но он точно ожидает получить порцию позитива в виде твоей радостной реакции, счастливой улыбки, искренней признательности. И если в ответ на свой благородный поступок мужчина слышит: "Ну зачем же ты так тратился?" или "Не нужно было дарить мне тортик, я на диете", в его мозгу отложится негативное восприятие ситуации. Даже если ты это сказала из чувства заботы о нем, и даже если он это понимает, с подсознанием ничего не поделаешь – он рассчитывал никак не на осуждение, а на осознание себя значимым и сильным. И твоя радость будет стимулировать его повторять свои подвиги.

Дело исключительно в цветах

Кстати, многие мужчины считают цветы бесполезным подарком, а многие женщины с этим мнением соглашаются. Стоят они не так уж дешево, цветут не долго, польза сомнительна, а потому не удивляйся, если мужчина не дарит цветы. Возможно, он и не думал скупиться, а просто не догадывается, что ты глубоко в душе романтик и не представляешь своей жизни без цветов. В этом случае просто стоит намекнуть об этом своему бойфренду.

Цени себя

Дай понять мужчине, что ты умеешь ценить себя. А вот довольствоваться малым не стоит. Пусть лучше мужчина не дарит подарков вовсе, чем презентует тебе, к примеру, дешевую бижутерию или просроченную коробку конфет. Женщины скромные и стеснительные с заниженной самооценкой и кучей комплексов редко привлекают мужчин. Но для начала ты должна поверить в себя и в то, что ты достойна лучшего подарка (и мужчины).

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