Анти-искусство флирта: приемы, которые раздражают мужчин

Ну и как вы будете выглядеть со стороны? Да так, что создадите впечатление слишком доступной девушки, которая ставит перед собой цель обязательно кого-нибудь подцепить. А если силиконовые вставки с груди предательски слетят, пиши пропало — мало кто из мужчин захочет связать свою жизнь с обманщицей.

Вызывать ревность

Одна из самых глупых и раздражающих мужчин уловок — это заставить его приревновать. Пытаясь сыграть на ревности на начальных этапах знакомства, девушка точно ничего хорошего не добьется. Во-первых, потому что парень, который не так давно знает девушку, не может понять — кто этот мужчина (любовник, просто знакомый, брат, муж и т.д.). Во-вторых, мужчина может принять этот женский жест ни как попытку заставить приревновать, а как равнодушие к собственной персоне, что бьет по самолюбию. В-третьих, зачем ему вступать в разборки с другим соперником за девушку, с которой, возможно, даже ничего не получится? Ну и в-четвертых, парень может подумать, что вы со всеми заигрываете и сочтет вас за легкомысленную особу.

Держать рот полуоткрытым

Этот селфи-тренд раздражает многих не только на фотографиях в Instagram, но и когда девушки пытаются таким способом соблазнить мужчину. Сказывается впечатление, что девушка просто больна — ну насморк у нее, может, или аденоиды беспокоят. Но нет, это такая флирт-фишка. Еще мужчин раздражают губы в стиле дакфейс. Это давно не признак сексуальности, а признак недалекого ума.

«Я у мамы дурочка»

Некоторые девушки, часто не специально, строят из себя дурочек, задают глупые, абсурдные и нелепые вопросы. Это может быть к месту, когда вы реально не разбираетесь в теме, но хотите поучаствовать в разговоре и выразить интерес. Но когда вопросы действительно абсурдные (например, не знает, как набрать из кулера воды — там всего-то две кнопки — с горячей и холодной водой), у мужчины может создаться впечатление о вас, как о глупой персоне. А глупых девушек не так просто уважать. Тем более, сейчас просто не модно быть красивой дурочкой – парням больше нравятся разносторонние, начитанные и увлекающиеся личности.

Инсценировать общность интересов