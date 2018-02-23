Создаем образ самостоятельно: пять советов имиджмейкера

Не секрет, что созданием образа и стиля для политиков и известных людей занимаются профессиональные имиджмейкеры и консультанты по стилю, такие как наш эксперт Ульяна Пак, пишет Хочу.

Сегодня Ульяна поделилась пятью профессиональными секретами. Она рассказала, как самостоятельно создать личный стиль и имидж.

Индивидуальность

Вы должны подумать и проанализировать несколько факторов – где вы проводите больше всего времени, как бы вы хотели, чтобы вас воспринимали окружающие, важна для вас мода, ограничены ли вы офисным дресс-кодом? Кроме того, проанализируйте свою внешность, типаж, комплекцию. Профессиональные имиджмейкеры знают, что во внешности (чертах лица, цвете глаз и волос, форме носа, скул, бровей и так далее) заложен определенный стилистический код, который может быть усилен и раскрыт с помощью одежды и имиджа в целом. Другими словами, вы должны придерживаться гармонии между внутренним стилем и внешним образом. Если нет гармонии, то получится, что человек сам по себе, а одежда сама по себе. Идеально созданный внешний образ не должен противоречить внутреннему миру человека.

Гармоничность

Правильный образ – это гармоничный образ. Существует очень простой способ понять, гармоничен ли ваш образ. Если из созданного образа сложно убрать какую-либо деталь и также сложно добавить ее, не нарушив целостности, то такой образ можно считать гармоничным. Детали правильного образа должны нести одну идею, концепцию, стилистику. Правильный образ – легок, не перегружен деталями и понятен окружающим. Коллеги и друзья не должны рассматривать вас, как картину или новогоднюю елку, а воспринимать и принимать ваш новый образ мгновенно.

Цвет

Цвет является очень важным составляющим образа и имиджмейкеры подбирают цветовые сочетания по природному колориту человека, учитывая цвет волос и глаз, оттенок кожи. Неправильно подобранные цветовые схемы однозначно испортят образ. Важно избегать цветовых ошибок при создании образа. Наиболее распространенная из них – подбор вещей по схеме «matchy-matchy». Это означает, что элементы одежды подобраны очень скрупулёзно и очень явно совпадают по цветам – два или больше элемента одного цвета (как правило, яркого, насыщенного). Пример: сумка и сапоги, туфли и шарф, перчатки и клатч. Подобные стилистические ходы давно не в моде, а правило «сумка и обувь одинаковые по цвету» дизайнерами и стилистами не используются уже много лет.

Посадка

Раз и навсегда откажитесь от вещей, которые плохо на вас «сидят» или отнесите их в швейную мастерскую и подгоните по фигуре. Если у вас есть стильное, качественное, модное платье, но оно плохо на вас «сидит», то исправить этот образ не удастся ничем. Одежда должна украшать человека, подходить ему по фигуре и подчеркивать ее плюсы. Линии кроя, общий силуэт и пропорции, принт, ткань и аксессуары – это составляющие образа, которые должны прорабатывается в процессе его создания. Заключительным этапом будет прическа, макияж и маникюр.

Детали

Самой типичной ошибкой считается перегруз образа деталями. Много ярких деталей, «конкурирующих» между собой, создают много точек интереса – этого стоит избегать. Такую ошибку очень легко разглядеть, если в образе выделяется три и больше ярких акцентов, то вы переборщили с деталями. Допускается одна яркая деталь и один акцент, максимум – две, но в одной стилистике или из одного комплекта.