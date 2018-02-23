Бренд одежды пристыдили за детские футболки с обнаженными ягодицами

Сеть универсальных магазинов TK Maxx сняла с продажи детские футболки с девушками в бикини, сообщает The Sun.
Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу Джину Кендалл, и она высказала свое недовольство в социальной сети Twitter, назвав картинку «непристойной». На рисунке изображены четыре женщины в открытых купальниках, а также надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»). «Если вы хотите, чтобы ваш 12-летний сын вырос женоненавистником — обращайтесь к Quiksilver и TK Maxx», - пишет Джина Кендалл в Twitter.
Жалобы одной клиентки оказалось достаточно для того, чтобы изъять всю партию маек из всех торговых центров сети TK Maxx Великобритании. TK Maxx поблагодарил покупательницу за замечание и пообещал незамедлительно принять соответствующие меры, пишет Lenta.ru.
«Непристойные» футболки продавались по цене 25 евро. На своем сайте Quiksilver снизил стоимость модели до 17 евро сразу после инцидента.