суббота, 24 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Бренд одежды пристыдили за детские футболки с обнаженными ягодицами

Бренд одежды пристыдили за детские футболки с обнаженными ягодицами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: eBay

Сеть универсальных магазинов TK Maxx сняла с продажи детские футболки с девушками в бикини, сообщает The Sun.

Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу Джину Кендалл, и она высказала свое недовольство в социальной сети Twitter, назвав картинку «непристойной». На рисунке изображены четыре женщины в открытых купальниках, а также надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»). «Если вы хотите, чтобы ваш 12-летний сын вырос женоненавистником — обращайтесь к Quiksilver и TK Maxx», -  пишет Джина Кендалл в Twitter.

Жалобы одной клиентки оказалось достаточно для того, чтобы изъять всю партию маек из всех торговых центров сети TK Maxx Великобритании. TK Maxx поблагодарил покупательницу за замечание и пообещал незамедлительно принять соответствующие меры, пишет Lenta.ru.

«Непристойные» футболки продавались по цене 25 евро. На своем сайте Quiksilver снизил стоимость модели до 17 евро сразу после инцидента.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ