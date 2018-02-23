Бренд одежды пристыдили за детские футболки с обнаженными ягодицами

Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу Джину Кендалл, и она высказала свое недовольство в социальной сети Twitter, назвав картинку «непристойной». На рисунке изображены четыре женщины в открытых купальниках, а также надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»). «Если вы хотите, чтобы ваш 12-летний сын вырос женоненавистником — обращайтесь к Quiksilver и TK Maxx», - пишет Джина Кендалл в Twitter.