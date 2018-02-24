Творожная запеканка к празднику: рецепт от читателя

По случаю сотого дня рождения Эстонии предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на лучший рецепт к празднику. Призы победителям предоставляет сеть магазинов Maxima. Авторы трех лучших рецептов получат подарочную карту Maxima на сумму 30 евро и развивающую книгу «Наша Эстония». Еще семь участников конкурса также получат интерактивную книгу для всей семьи «Наша Эстония», которую торговая сеть Maxima посвятила Эстонии в честь ее столетия.
Творожная запеканка
«В честь столетнего юбилея Эстонии хочу поздравить нашу страну с праздником, - пишет читательница Екатерина. Решила активно включиться в празднования юбилея нашей страны и надумала испечь творожную запеканку с расцветкой эстонского флага. Имея свой канал в телеграмме @zavtrakpodan, не могла не удивить своих подписчиков, которые в основном из России».
А теперь рецепт:
Для неё потребуется:
творог - 750 г
яйца - 2 шт
кефир - 190 г
манка - 0.5 стакана
сахар - 4 ст.л
соль - щепотка
цедра одного лимона
дробленные орешки - 80 г
печенье «Орео» ( темное)- 150 г
сахарная глазурь синего цвета - 3 тюбика
греческий йогурт -200 г
творожная паста (ванильная)- 50 г
Для начала я в отдельной посуде смешала кефир с манкой и оставила на 20 минут набухнуть. Разогрела духовку до 180 градусов, в это время смешивала творог, яйца, соль, сахар. Затем перемешиваем все блендером и добавляем орешки и цедру лимона.
Добавляем манку с кефиром в творожную массу. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выливаем нашу творожную массу. Ставим в духовку на 35 -40 минут. Пока готовится запеканка, готовим верхушку.
Берем печенье «Орео» и убираем белый крем , делаем так все печеньки. Высыпаем в чашу блендера и превращаем в крошку. Теперь чтобы линии флага были ровными, можно сделать два шаблона из картона плюс фольги или взять линейки .
Пока запеканка приготовится, немного даем остыть и минут через 20 начинаем творчество. Кладем ровно два шаблона, и получается у нас три линии. Смазываем поверхность творожной пастой. Вставляем 2 шаблона и получается 3 линии.
Начинаем с серединки, аккуратно утромбовав крошкой, затем выкладываем нижний слой греческого йогурта и верхушку смазываем синей глазурью. Все, запеканка готова!