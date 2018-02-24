Творожная запеканка к празднику: рецепт от читателя

Творожная запеканка

«В честь столетнего юбилея Эстонии хочу поздравить нашу страну с праздником, - пишет читательница Екатерина. Решила активно включиться в празднования юбилея нашей страны и надумала испечь творожную запеканку с расцветкой эстонского флага. Имея свой канал в телеграмме @zavtrakpodan, не могла не удивить своих подписчиков, которые в основном из России».

А теперь рецепт:

Для неё потребуется:

творог - 750 г

яйца - 2 шт

кефир - 190 г

манка - 0.5 стакана

сахар - 4 ст.л

соль - щепотка

цедра одного лимона

дробленные орешки - 80 г

печенье «Орео» ( темное)- 150 г

сахарная глазурь синего цвета - 3 тюбика

греческий йогурт -200 г

творожная паста (ванильная)- 50 г

ФОТО: Фото читателя

Для начала я в отдельной посуде смешала кефир с манкой и оставила на 20 минут набухнуть. Разогрела духовку до 180 градусов, в это время смешивала творог, яйца, соль, сахар. Затем перемешиваем все блендером и добавляем орешки и цедру лимона.

Добавляем манку с кефиром в творожную массу. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выливаем нашу творожную массу. Ставим в духовку на 35 -40 минут. Пока готовится запеканка, готовим верхушку.

Берем печенье «Орео» и убираем белый крем , делаем так все печеньки. Высыпаем в чашу блендера и превращаем в крошку. Теперь чтобы линии флага были ровными, можно сделать два шаблона из картона плюс фольги или взять линейки .

Пока запеканка приготовится, немного даем остыть и минут через 20 начинаем творчество. Кладем ровно два шаблона, и получается у нас три линии. Смазываем поверхность творожной пастой. Вставляем 2 шаблона и получается 3 линии.