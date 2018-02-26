Рождение детей отнимает 11 лет жизни у женщины

Хотя многочисленные научные исследования доказали пользу для здоровья родов, кормления и материнства, ученые из George Mason University в американской Вирджинии выяснили, что не все так гладко и безупречно. Оказывается, в плане воздействия на женскую ДНК деторождение может производить такое же разрушительное воздействие, как курение и ожирение. Речь идет о теломерах - концевых участках хромосом, по длине которых можно сделать вывод об ожидаемой продолжительности жизни человека. Деторождение сокращает длину теломеров на 4,2%, так что ожидаемая продолжительность жизни уменьшается на 11 лет. Точно такое же, если даже не меньшее разрушительное воздействие на теломеры оказывают курение и ожирение, как показали предыдущие наблюдения ученых, пишет Medikforum.ru.

Американские исследователи сами были поражены тем, какое влияние роды оказывают на женский организм. Вполне возможно, что речь идет о психологическом стрессе из-за рождения и воспитания детей, особенно в тех странах, где декретный отпуск является очень коротким, как в США. Однако для того, чтобы с уверенностью назвать психологический стресс главным фактором сокращения длины теломеров, необходимы новые исследования в области материнства и генетики. Авторы нынешнего исследования подчеркивают, что вовсе не призывают женщин отказаться от рождения детей.