понедельник, 26 февраля 2018 г.
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Рождение детей отнимает 11 лет жизни у женщины

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Беременность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Рождение детей старит женщину больше, чем курение и ожирение. Исследование показало, что рождение ребенка отнимает 11 лет у части ДНК женщины, которая связана со сроком жизни.

Хотя многочисленные научные исследования доказали пользу для здоровья родов, кормления и материнства, ученые из George Mason University в американской Вирджинии выяснили, что не все так гладко и безупречно. Оказывается, в плане воздействия на женскую ДНК деторождение может производить такое же разрушительное воздействие, как курение и ожирение. Речь идет о теломерах - концевых участках хромосом, по длине которых можно сделать вывод об ожидаемой продолжительности жизни человека. Деторождение сокращает длину теломеров на 4,2%, так что ожидаемая продолжительность жизни уменьшается на 11 лет. Точно такое же, если даже не меньшее разрушительное воздействие на теломеры оказывают курение и ожирение, как показали предыдущие наблюдения ученых, пишет Medikforum.ru.

Американские исследователи сами были поражены тем, какое влияние роды оказывают на женский организм. Вполне возможно, что речь идет о психологическом стрессе из-за рождения и воспитания детей, особенно в тех странах, где декретный отпуск является очень коротким, как в США. Однако для того, чтобы с уверенностью назвать психологический стресс главным фактором сокращения длины теломеров, необходимы новые исследования в области материнства и генетики. Авторы нынешнего исследования подчеркивают, что вовсе не призывают женщин отказаться от рождения детей.

Свои выводы ученые сделали на основе анализа 1 505 женщин в возрасте от 20 до 44 лет. Лишь 444 из них никогда не рожали детей. Все женщины сдавали кровь, и на основе этих анализов был проведен генетический тест для определения длины теломеров. Любопытно, что чуть раньше было проведено другое исследование с участием женщин из Малайзии, которое показало, что рождение детей, напротив, увеличивает длину теломеров.

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