вторник, 27 февраля 2018 г.
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  • Эксперты: новая одежда скрывает в себе невидимую глазу угрозу

Эксперты: новая одежда скрывает в себе невидимую глазу угрозу Заразиться грибком или чесоткой можно даже примерочной!

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ФОТО: Scanpix

Покупка новой одежды для многих является довольно приятным занятием. И, по вполне понятным причинам, желание надеть обновку возникает сразу же. Между тем, пополнение гардероба может вызвать серьезные проблемы, отмечает The Deccan Chronicle.

Дерматологи предупреждают: новая одежда грозит раздражением кожи, чесоткой, вшами или грибком. Дональд Бельсито, профессор дерматологии в Медицинском центре Университета Колумбии, уверен, что чесотку вполне реально подхватить в магазине во время примерки одежды. Плюс одежда может содержать в себе токсичные для кожи вещества, пишет Meddaily.ru.

Во время переправки одежды из страны в страну используются определенные консерванты. Они призваны спасать от грибка. В частности, формальдегидные смолы, используемые в одежде, могут вызывать серьезные реакции вроде экземы. А красители способны провоцировать аллергические реакции.

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