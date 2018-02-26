Мужчины, никогда не делайте этого на первом свидании

Так что, мужчины, послушайте. Мы ценим, что вы хотите заинтересовать нас, но никогда не делайте следующие вещи:

1. Не трогайте нас

Не потому что мы брезгуем или считаем себя лучше вас, а потому что вы заставляете нас чувствовать себя дискомфортно в этот момент. Вы можете пожать нам руку, но в другом случае держите свои руки при себе. Не нужно класть их нам на талию или на другие части тела, пишет Soulpost.ru.

2. Не подходите слишком близко.

Запах вашего одеколона после бриться не впечатлит нас. Уважайте наше личное пространство. Держите разумную дистанцию.

3. Не пяльтесь на нас

Зрительный контакт важен, особенно во время флирта или серьезного разговора. Но, пожалуйста, не пяльтесь на нас таким странным взглядом. В такие моменты мы думаем, что вы раздеваете нас в своем воображении, а мы еще не готовы к этому.

4. Не улыбайтесь и не смейтесь слишком много

Мы поняли: у вас идеальные зубы и свежее дыхание. Но вам нужно больше, чем это, чтобы покорить нас.

5. Не перестарайтесь, пытаясь быть веселыми

Да, нам нравятся парни с чувством юмора. Так что будьте веселыми, но не до той степени, когда мы уже не понимаем ваших шуток. Будьте осмотрительными с темой шуток. Смеяться над недостатками других людей — это не смешно.

6. Не используйте стандартные фразы

Банальные фразы пикаперов не работают со взрослыми женщинами. Так что если вы хотите поговорить с нами, используйте более остроумные темы. Так мы увидим, что у вас есть не только внешность, но и ум.

7. Не купайте нас слишком большим количеством комплиментов

Мы всегда знаем, искренний комплимент или нет. Говорить, что вам все нравится в нас, не заставит нас влюбиться. Делайте комплимент только тому, что действительно вас поразило в нас.

8. Не перестарайтесь с джентльменством

Мы ценим, если вы открываете перед нами дверь, отодвигаете стул. Но во всем должна быть мера. У нас тоже есть руки и голова, и мы можем о себе позаботиться.

9. Не притворяйтесь кем-то другим