Плацента: есть или не есть? Спорный тренд завоевывает мир

Плаценту после родов ели актрисы Джэньюэри Джонс, Алисия Сильверстоун, Маим Бялик, сестры-двойняшки Тамера и Тиа Моури и даже мегазвезда Том Круз, который попробовал «детское место» сразу после рождения свой дочки Сури (молодого отца интересовали не только вопросы красоты — таково было требование его духовных наставников, последователей саентологии), пишет Rus.tvnet.lv.

Обещала сразу после родов съесть свою плаценту и эпатажная светская львица Ким Кардашян, однако решилась она на это в конечном итоге или нет, доподлинно неизвестно. А вот актриса сериала «Девчонки» (США) Габи Хоффманн не скрывала того, что сделала: молодая мать поразила общественность откровенным рассказом о способе приготовления чудесного «плацентарного» коктейля.

После рождения ребенка (все происходило дома) акушерка Габи и ее дуола (так в США называют женщин, которые помогают рожениц, успокаивают их, делают массаж, оказывают будущим мамам не медицинскую, а скорее психологическую помощь и эмоциональную поддержку) взяли плаценту, обработали ее, разрезали на части и заморозили.

После этого Хоффманн в течение нескольких недель делала смузи, используя для приготовления напитка малину, чернику, бананы и... размороженные кусочки своей плаценты, то есть вопрос, как приготовить плаценту, в тупик актрису не поставил.

Полезный «субпродукт»

Справедливости ради отметим: о том, что плаценту можно есть, люди знали давно — это широко распространено в некоторых культурах.

Подобный способ восстановления жизненных сил можно назвать традиционным для китайской медицины (в Поднебесной, где едят практически все, он известен на протяжении многих сотен лет). С этой же целью, а еще для омоложения организма плаценту ели (и в наши дни иногда едят!) в Японии и Вьетнаме.

Так что ни о каком акте каннибализма речь в данном случае не идет, и патологией этот «процесс», по мнению психиатров, тоже не является.

Что же представляет собой «детское место»? Плацента — это эмбриональный орган, плотно «приклеенный» к стенке матки, который начинает формироваться в организме женщины уже через неделю после зачатия.

Плацента необходима для питания и дыхания зародыша, через нее плод получает различные антитела к заболеваниям (так формируется его иммунитет), она оберегает ребенка от толчков и других механических воздействий. Вместе с тем через плаценту плод «возвращает» женщине продукты своей жизнедеятельности.

Детское место» весом примерно 0,45–0,8 кг вместе с оболочками плода (последом) выходит у роженицы вслед за появлением на свет малыша. По внешнему виду плацента напоминает спущенный мяч синеватого цвета толщиной 2–3 см см и диаметром около 16–18 см. Какие же полезные для человека вещества она содержит? «Детское место» богато железом, белками, витаминами, гормонами (среди последних и те, которые влияют на лактацию — пролактин и окситоцин).