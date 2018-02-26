Плацента: есть или не есть? Спорный тренд завоевывает мир

На какие только ухищрения не идут современные женщины в погоне за прекрасным! На этот раз речь пойдет об ультрамодном методе, ставшим в США настоящим трендом. Недавно родившие американские знаменитости наперебой рассказывают о чудо-средстве, которое в кратчайшие сроки помогает вернуть им молодость, красоту и здоровье. И все эти восторженные отзывы касаются уникального органа, образующегося только во время беременности — плаценты. Его-то и нужно использовать в качестве биологически активной добавки к пище.
Плаценту после родов ели актрисы Джэньюэри Джонс, Алисия Сильверстоун, Маим Бялик, сестры-двойняшки Тамера и Тиа Моури и даже мегазвезда Том Круз, который попробовал «детское место» сразу после рождения свой дочки Сури (молодого отца интересовали не только вопросы красоты — таково было требование его духовных наставников, последователей саентологии), пишет Rus.tvnet.lv.
Обещала сразу после родов съесть свою плаценту и эпатажная светская львица Ким Кардашян, однако решилась она на это в конечном итоге или нет, доподлинно неизвестно. А вот актриса сериала «Девчонки» (США) Габи Хоффманн не скрывала того, что сделала: молодая мать поразила общественность откровенным рассказом о способе приготовления чудесного «плацентарного» коктейля.
После рождения ребенка (все происходило дома) акушерка Габи и ее дуола (так в США называют женщин, которые помогают рожениц, успокаивают их, делают массаж, оказывают будущим мамам не медицинскую, а скорее психологическую помощь и эмоциональную поддержку) взяли плаценту, обработали ее, разрезали на части и заморозили.
После этого Хоффманн в течение нескольких недель делала смузи, используя для приготовления напитка малину, чернику, бананы и... размороженные кусочки своей плаценты, то есть вопрос, как приготовить плаценту, в тупик актрису не поставил.
Полезный «субпродукт»
Справедливости ради отметим: о том, что плаценту можно есть, люди знали давно — это широко распространено в некоторых культурах.
Подобный способ восстановления жизненных сил можно назвать традиционным для китайской медицины (в Поднебесной, где едят практически все, он известен на протяжении многих сотен лет). С этой же целью, а еще для омоложения организма плаценту ели (и в наши дни иногда едят!) в Японии и Вьетнаме.
Так что ни о каком акте каннибализма речь в данном случае не идет, и патологией этот «процесс», по мнению психиатров, тоже не является.
Что же представляет собой «детское место»? Плацента — это эмбриональный орган, плотно «приклеенный» к стенке матки, который начинает формироваться в организме женщины уже через неделю после зачатия.
Плацента необходима для питания и дыхания зародыша, через нее плод получает различные антитела к заболеваниям (так формируется его иммунитет), она оберегает ребенка от толчков и других механических воздействий. Вместе с тем через плаценту плод «возвращает» женщине продукты своей жизнедеятельности.
Детское место» весом примерно 0,45–0,8 кг вместе с оболочками плода (последом) выходит у роженицы вслед за появлением на свет малыша. По внешнему виду плацента напоминает спущенный мяч синеватого цвета толщиной 2–3 см см и диаметром около 16–18 см. Какие же полезные для человека вещества она содержит? «Детское место» богато железом, белками, витаминами, гормонами (среди последних и те, которые влияют на лактацию — пролактин и окситоцин).
Отметим также, что окситоцин отвечает за нашу потребность в близости и любви, а пролактин, согласно последним данным, связан с серотонином — гормоном радости и удовольствия. Добавьте к этому огромное содержание в плаценте другого антидепрессанта — витамина В6.
Вот почему поедание «детского места» помогает не только быстро прийти в форму, увеличить выработку грудного молока, но и справиться с послеродовой депрессией (по-другому это состояние западные специалисты еще называют «беби-блюз»).
Как приготовить плаценту?
Кроме упомянутого фруктового смузи с добавлением кусочков «детского места», в Америке все большую популярность приобретает способ высушивания плаценты и употребления ее в виде капсул (инкапсуляция). И доступен этот метод не только знаменитостям.
Так, в США есть «производители», имеющие специальные сертификаты на оказание подобных услуг. Например, за $250 у известной дуолы из Олбани (штат Нью-Йорк) Кары Дель Фаверо вы можете приобрести «полный пакет», который включает в себя таблетки (капсулы) с высушенной и измельченной плацентой, плацентарную настойку, вытяжку для усиления лактации, а также сушеную пуповину на память.
«Готовится» плацента по-разному: ее можно сварить, используя для этих целей пароварку, а потом высушить или просто подвергнуть сушке без предварительной варки. Оба способа при строгом соблюдении гигиенических требований считаются безопасными. Другая дула из Северной Каролины Джулия МакБерни использует традиционный китайский способ приготовления плаценты на пару, причем в кипяток она обязательно добавляет имбирь.
Плацента при этом должна быть порезана на тоненькие ломтики. После обработки паром кусочки плаценты нужно подсушить (на это уходит от 7 до 10 часов), а затем измельчить в чаше блендере. Получившийся порошок помещается в капсулы — «плацентарная» витаминка для мамы готова! Те, кто пробовал собственную плаценту, говорят, что по вкусу она напоминает печень.
Выходит, что есть ее совсем не противно даже в сыром виде (это, кстати, самый полезный способ поедания «субпродукта»).
Ну а после «поедания» у женщин, по их словам, резко увеличивается количество грудного молока, улучшается самочувствие, уныние сменяют воодушевление и оптимизм, меняется кожа — она становится более подтянутой и гладкой, волосы (приобретают блеск и дополнительный объем).
«У меня трое детей, — рассказывает Вера Ригали, фармацевт из Коннектикута. — Я прекрасно помню свое состояние после рождения первого малыша, а потом и второго: мне все время хотелось плакать без причины. Врачи объяснили мои эмоции послеродовой депрессией. После рождения младшего сына Алекса я стала другой: редко плачу, смотрю на многие вещи с оптимизмом и вообще полна сил и энергии. Акушер-гинеколог объясняет это тем, что я стала принимать капсулы с плацентой уже через три дня после рождения ребенка».
Как приготовить плаценту, вы теперь знаете, однако опытные дуолы предупреждают — каждый организм индивидуален, поэтому и положительный эффект от применения, а также время, которое потребуется на то, чтобы женщины почувствовали новые изменения своего тела, могут отличаться. Кроме того, плацента не заменит медицинских препаратов — их после родов назначает маме врач.