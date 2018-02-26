Хочу быть в тренде: cемь модных вещей, без которых не обойтись весной 2018

1. Брюки-клеш

Скучали? А они вернулись. И быстрее, чем многим хотелось бы. Такие брюки отлично смотрятся в сочетании с заправленными в них блузами и рубашками. Пиджак тоже не будет лишним. Не ошибитесь с обувью, ведь она обязательно должна быть хотя бы на минимальном каблуке Fabiosa.com/ru.

2. Платья с бахромой

Привет от хиппи весенним образам. Тренд, который придаст наряду уверенность, легкость и яркость. Пусть бахрома украшает подол платья, лиф или рукава. Выглядит интересно и стильно.

3. Накидка из пластика

Пожалуй, самый смелый и спорный тренд. Но если готовы рискнуть, то такую накидку можно надеть с абсолютно разными вещами: с платьем, джинсы, юбкой. Смотрели “Бегущий по лезвию 2049”? Желтый плащик из пластика, который был у одной из героинь, — то, что нужно этой весной.

4. Красный кожаный плащ

Неожиданный тренд, который предлагает несколько вариантов того, как его носить. Во-первых, с однотонными брюками и водолазками. Во-вторых, с юбками длины миди. В-третьих, на голое тело вместо платья.

5. Сумка на пояс

Она была в моде и в прошлом году, но так же успешно перекочевала в этот. “Бананка” — отличная помощница в походах в супермаркет, на прогулку или в кино. Сумка, за которую не нужно переживать. Она не мешает, добавляет образу стильные нотки и, к удивлению многих, вмещает в себя не только кошелек!

6. Платья с перьями

Если бахрому попробуют многие женщины, то на перья решаться только самые смелые, так как всегда есть страх, что общество еще не готово принять какой-то оригинальный наряд. Предлагаем начать с легкого декора на лифе или пояске.

7. Брючный костюм

Счастье, что он не выходит из моды. Появляются новые вариации на тему этого тренда, поэтому деловым леди всегда есть где разгуляться. Удлиненные жакеты и брюки в спортивном стиле — то, к чему стоит присмотреться, выбирая новый деловой look.