«Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе»: 67-летняя Сеймур позирует для Playboy

По мнению многих читателей мужских журналов, страницы подобных изданий — не место для востребованных нынче возрастных моделей. Мол, куда приятнее смотреть на тела молодых девушек. Интересно, что они скажут про фотографии Джейн Сеймур, ставшей героиней мартовского номера Playboy.
Героиней нового номера журнала Playboy стала известная актриса Джейн Сеймур.
Выбор редакции легко понять. Во-первых, возрастные героини сегодня в тренде. А во-вторых, глядя на актрису, невозможно поверить, что в феврале этого года она отметила 67-й день рождения, пишет Rus.tvnet.lv.
На снимке, которым бывшая девушка Бонда (образца 1973 года) поделилась в Инстаграме, она позирует в короткой шелковой комбинации персикового оттенка и объемном кардигане.
«Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе, — сказала звезда в интервью изданию. — Существует огромная свобода в том, чтобы жить так, как живу я».
Британско-американская актриса уже не в первый раз принимает участие в съемке Playboy: для издания она позировала в 1973 и 1987 годах.