вторник, 27 февраля 2018 г.
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  • «Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе»: 67-летняя Сеймур позирует для Playboy

«Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе»: 67-летняя Сеймур позирует для Playboy

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ФОТО: MPIFS/Capital Pictures/MPIFS/Capital Pictures

По мнению многих читателей мужских журналов, страницы подобных изданий — не место для востребованных нынче возрастных моделей. Мол, куда приятнее смотреть на тела молодых девушек. Интересно, что они скажут про фотографии Джейн Сеймур, ставшей героиней мартовского номера Playboy.

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures/MPIFS/Capital Pictures

Героиней нового номера журнала Playboy стала известная актриса Джейн Сеймур.

Выбор редакции легко понять. Во-первых, возрастные героини сегодня в тренде. А во-вторых, глядя на актрису, невозможно поверить, что в феврале этого года она отметила 67-й день рождения, пишет Rus.tvnet.lv.

На снимке, которым бывшая девушка Бонда (образца 1973 года) поделилась в Инстаграме, она позирует в короткой шелковой комбинации персикового оттенка и объемном кардигане.

«Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе, — сказала звезда в интервью изданию. — Существует огромная свобода в том, чтобы жить так, как живу я».

Британско-американская актриса уже не в первый раз принимает участие в съемке Playboy: для издания она позировала в 1973 и 1987 годах.

A post shared by Aaron Feaver (@feaverish) on

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