Семь ошибок в интимной гигиене, которые ты, скорее всего, совершаешь

Выбираешь не то белье

Вопрос не о причудливых принтах или необычных аксессуарах (с ними ты наверняка и сама разберешься), а о текстуре. Выбирая белье, отдавай предпочтение тканям из натуральных волокон (тому же хлопку), передает Lady.mail.ru.

Синтетика может нарушить циркуляцию воздуха и создать благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Прибавь к этому пот и получишь раздражение кожи и слизистой и нарушенный pH-баланс. По этой же причине стринги (да и вообще любое некомфортное в носке белье) не рекомендованы на каждый день.

Используешь мыло

...Или гель для душа. Или что угодно без пометки «для интимной гигиены». Средства очищения, предназначенные для всего тела, нарушают кислотно-щелочной баланс интимной зоны. Продукты, которые можно использовать, должны обладать уровнем pH 4−5, что соответствует естественному pH женщины. Кстати, средства с отдушками для деликатной гигиены тоже не советуют.

Обращай внимание на состав средства для интимной зоны: один из лучших ингредиентов — молочная кислота. Она эффективно нормализует кислотно-щелочной баланс. Пойдут на пользу также экстракт ромашки или лопуха, они оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие, а алоэ и гиалуроновая кислота — увлажняют.

Не переодеваешь купальник на пляже

Влажная среда благоприятна для размножения бактерий, которые могут вызвать молочницу, а это значит, что всякий раз после купания необходимо менять купальник (с мокрого на сухой).

Слишком часто используешь салфетки для интимной гигиены

Несмотря на удобный формат, такие салфетки не созданы для ежедневного применения. Это скорее экстренный способ в тех случаях, когда другого продукта для гигиены нет (ну, к примеру, ты сильно вспотела, оказалась в дремучем лесу и не видишь двери с надписью «душ»).

Неправильно используешь прокладки

Речь и о ежедневках, и о прокладках, созданных для тех самых дней. Менять их надо раз в четыре часа (а при обильных выделениях лучше делать это каждые два часа), чтобы не допустить токсического шока (подсказываем: избавиться от него будет сложнее, чем получить).

Неправильно моешься

Только кажется, что мы все знаем про мытье в душе (к примеру, с лицом ты наверняка всю жизнь поступала неправильно). Струю воды не стоит направлять непосредственно во влагалище, это вымывает защитный бактериальный слой, который призван защитить организм от попадания инфекции извне. Если с помощью этого способа мытья ты пытаешься заглушить неприятный запах «там», то лучше обратись к гинекологу — скорее всего, это вызвано заболеванием.

Не следишь за рационом