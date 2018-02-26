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Шестилетняя девочка с синдромом Дауна стала лицом рекламной кампании модного бренда

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Шоппинг. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Шестилетняя Кора Бишоп стала новым лицом бренда River Island. Девочка с синдромом Дауна приняла участие в новой рекламной кампании "Ярлыки — для одежды", целью которой стало прославление разнообразия.

Кора была выбрана лицом кампании, посвященной тридцатилетию бренда River Island. Девочка уже приняла участие в фотосессии и съемках рекламного ролика. Семья Коры надеется, что ее модельная карьера на этом не закончится, пишет Life.ru.

«Мы хотели показать положительную сторону синдрома Дауна, и для нас было очень важно исследовать различные возможности для карьеры Коры», - сказал представитель фирмы.

Фото ЗДЕСЬ!

Кроме Коры в рекламной кампании  приняли участие дети с церебральным параличом, эпилепсией, проблемами со зрением и другими нарушениями. Часть средств, вырученных с продажи новой линейки одежды, будет направлена на благотворительность, сообщает Mirror.

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