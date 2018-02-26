Пять коротких, но жутких историй об эпиляции в зоне бикини

Красота требует жертв, как говорится. А вот что это за жертвы и кто их приносит — рассказывают эти пять анонимных представительниц прекрасного пола для Вuzzfeed.com. И жертвами выходят не всегда они....
«Я согласилась стать моделью своей подруги, только что отучившейся на мастера по эпиляции. Она принялась отдирать полоску, и у меня пошла кровь. Та запаниковала и убежала за маслом, а когда вернулась — все уже остыло и приклеилось насмерть...»
«Мы собирались позагорать, а у меня были эти дни. Девушка случайно задела липкой массой нить тампона во время шугаринга, а когда дернула — тот вылетел — прямо ей в руки! Больше во время этих дней я никогда не делаю эпиляции в салоне», пишет Life.ru.
«Я собралась на бразильскую эпиляцию с мыслями, что меня там никто не может узнать. Но мастером на дому оказалась... моя бывшая школьная учительница. После небольшого неудобного разговора и процедуры я теперь езжу на услуги в другую часть города...»
«Я пришла к новому мастеру, которой не с кем было оставить ребенка. Тот плакал и кричал. "Смотри, это шоколад!" — развлекала она его во время процедуры. И тут я поймала момент, как мальчик смотрел мне прямо туда...»
«Моя бразильская эпиляция уже почти закончилась, я перевернулась на живот для последних штрихов. Я не ожидала такой боли и случайно ударила ногой своего мастера по лицу. Было очень неудобно».