Пять коротких, но жутких историй об эпиляции в зоне бикини

«Я согласилась стать моделью своей подруги, только что отучившейся на мастера по эпиляции. Она принялась отдирать полоску, и у меня пошла кровь. Та запаниковала и убежала за маслом, а когда вернулась — все уже остыло и приклеилось насмерть...»

«Мы собирались позагорать, а у меня были эти дни. Девушка случайно задела липкой массой нить тампона во время шугаринга, а когда дернула — тот вылетел — прямо ей в руки! Больше во время этих дней я никогда не делаю эпиляции в салоне», пишет Life.ru.

«Я собралась на бразильскую эпиляцию с мыслями, что меня там никто не может узнать. Но мастером на дому оказалась... моя бывшая школьная учительница. После небольшого неудобного разговора и процедуры я теперь езжу на услуги в другую часть города...»

«Я пришла к новому мастеру, которой не с кем было оставить ребенка. Тот плакал и кричал. "Смотри, это шоколад!" — развлекала она его во время процедуры. И тут я поймала момент, как мальчик смотрел мне прямо туда...»