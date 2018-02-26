Парень встретился с девушкой из Tinder и не мог понять, что не так с ее одеждой. Оказалось, ее на ней не было

Ходить на свидания с людьми, которых вы нашли в Tinder, — довольно опасно, так как вас может ждать множество сюрпризов. Например, парень может внезапно оказаться стариком или девушка придет сразу в свадебном наряде, пишет Medialeaks.ru.

Не сильно повезло и одному американцу, который думал, что идет просто выпить кофе с симпатичной девушкой из приложения, а на деле стал жертвой пранка. Девушка оказалась профессиональной моделью по имени Джой Джоуэлл, и к свиданию она готовилась очень тщательно. Нет, она не бегала по магазинам, выбирая одежду — ее на ней рисовала художница Джен.

Затем Джой пошла в торговый центр, где договорилась с парнем встретиться. На ней был спрятан микрофон, а издалека ее снимали. Пока девушка ждала парня, волнение у нее зашкаливало.

«Я чувствую себя как агент ФБР какой-то. Люди уже смотрят на меня просто из-за того, как я выгляжу, а не из-за одежды (сначала Джой была одета в пальто — прим. ред.). Мне так страшно, я так нервничаю», - поделилась она эмоциями.

Но тут он подошел и, кажется, сразу заподозрил что-то неладное. Он спросил: «Что это на тебе надето? Так красиво!» Джой лишь продолжала подогревать его сомнения, говоря, что не хочет идти в кафе, где подают жирную пищу, так как это будет заметно через ее одежду. Это был прямой намек, но, возможно, парень просто подумал, что она не любит складки на своем животе, хотя некоторые девушки совершенно их не стесняются.

Потом они садятся поесть напротив одной из кафешек, девушка снимает пальто и кофту, и тут парень решается на прямой вопрос: «Я на пару секунд подумал, что ты голая!»

Джой немного обиженно отнекивается, говоря, что это чушь и она никогда бы не пришла в торговый центр голой. Но парень говорит, что имел в виду лишь то, что она «элегантная и хорошо сложена».

Когда пара идет по торговому центру, к ним подходят несколько девочек-подростков. Они хотят сфотографироваться с Джой и спрашивают, не краска ли на ней. Джой уверяет их, что нет.

В итоге парень решается еще раз спросить, не раскрашена ли она, но когда Джой говорит, что нет, то он признается, что ничего не понимает в женской одежде. И действительно, когда есть одежда из прозрачного пластика, уже нечему удивляться.

Свидание почти закончено, Джой с парнем выходят на улицу, где идет дождь, и тут секрет девушки раскрывается. Краска начинает стекать с нее, и она признается, что да, никакой одежды на ней нет. Парень узнает, что это пранк. По его словам, до самого последнего момента он все-таки допускал, что на Джой настоящая одежда.