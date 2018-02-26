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Рецепт: ленивые голубцы с болгарским перцем

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Кухня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Ленивые голубцы – быстро и вкусное блюдо, которое готовится из риса, мяса и овощей.

Ингредиенты

молодая капуста 1 кочан

куриное филе 2 шт.

рис 1 стакан

болгарский перец 3 шт.

морковь 2 шт.

лук 1 шт.

помидоры 6 шт.

растительное масло

по вкусу соль, перец

по вкусу сметана и кетчуп

1. Отварить рис в подсоленной воде. 2. Курицу мелко нарезать, обвалять в соли и перце. Обжарить в сковороде с растительным маслом. 3. Почистить лук и морковь. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. 4. Сладкий перец очистить от семян и перегородок, нарезать. Помидоры обдать кипятком и нарезать мякоть кубиками. 6. Лук и половину моркови обжарить на растительном масле до мягкости, пишет Ivona.bigmir.net.

7. Добавить половину помидоров и нарезанный перец. Тушить еще 5 минут, посолить и поперчить. 8. Отдельно обжарить оставшуюся морковь и капусту. Добавить вторую половину помидоров, тушить 5 минут. Приправить по вкусу. 9. В форму для запекания выложить слоями: лук с морковью, перцем и помидорами, рис, куриное филе, капусту с морковью и помидорами. 10. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 15-20 минут. Подавать ленивые голубцы вместе со сметаной и кетчупом.

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