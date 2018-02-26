Рецепт: ленивые голубцы с болгарским перцем

1. Отварить рис в подсоленной воде. 2. Курицу мелко нарезать, обвалять в соли и перце. Обжарить в сковороде с растительным маслом. 3. Почистить лук и морковь. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. 4. Сладкий перец очистить от семян и перегородок, нарезать. Помидоры обдать кипятком и нарезать мякоть кубиками. 6. Лук и половину моркови обжарить на растительном масле до мягкости, пишет Ivona.bigmir.net .

7. Добавить половину помидоров и нарезанный перец. Тушить еще 5 минут, посолить и поперчить. 8. Отдельно обжарить оставшуюся морковь и капусту. Добавить вторую половину помидоров, тушить 5 минут. Приправить по вкусу. 9. В форму для запекания выложить слоями: лук с морковью, перцем и помидорами, рис, куриное филе, капусту с морковью и помидорами. 10. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 15-20 минут. Подавать ленивые голубцы вместе со сметаной и кетчупом.