Медики развеяли миф о полезной овсяной каше

Доводы ученых о том, почему овсяная каша может оказывать негативное влияние на фигуру, приведены в «OaNews». Большинство людей употребляют овсянку в диетических целях, но в этом случае важно именно готовить кашу из овса в виде зерен, а не употреблять в пищу готовый продукт - измельченные хлопья, подчеркнули эксперты, пишет Medikforum.ru .

Помимо этого, варить овсяную кашу нужно без сахара и без подсластителей, с минимальным количеством сливочного масла, - иначе высокое содержание углеводов и жира в блюде сведет на нет весь эффект от его употребления. Третий принцип: употребление такой каши должно быть умеренным, так как она весьма калорийна (особенно, если учесть, что в нее добавляется молоко, кусочки фруктов). Лучше всего есть овсянку во время утреннего приема пищи.