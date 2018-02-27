Четыре альтернативы популярных пластических операций без разрезов

Традиционная косметическая хирургия всегда воспринималась, как полноценные хирургические операции с разного рода разрезами, которые помогали увеличивать грудь, обретать более желаемое пропорции ягодиц или выкачивать жир из-под кожи. Но эта отрасль медицины переживает технологический бум, благодаря которому количество малоинвазивных и неинвазивных процедур постоянно увеличивается. К их числу относятся и наиболее распространенные, которые раньше невозможно было провести без разрезов и кровопотери, пишет Medikforum.ru.

1. Липосакция. Никто не будет спорить с тем, что липосакция работает, особенно у генетически предрасположенных к набору лишнего жира людей. Теперь появилась полноценная альтернатива этой хирургической операции в виде радиочастотного воздействия. Специальный аппарат создает радиочастотные волны, которые нагревают жир под кожей, заставляя жировые клетки умирать. Потом они самостоятельно покидают тело навсегда, так что результат является перманентным. Продолжительность процедуры не превышает 45 минут.

2. Блефаропластика. Сложно представить, как можно сделать пластику век без всяких разрезов. Тем не менее, такая возможность появилась. Специальная плазменная установка генерирует тепло между кончиком иглы и кожей пациента. Термическое воздействие прогревает нижние слои кожи и вызывает сокращение избыточного кожаного объема. У этой методики множество преимуществ перед традиционными процедурами. Кожу не нужно разрезать, а значит, не потребуется накладывать швы. А большинство пациентов смогут вернуться на работу в тот же самый день. Да и продолжительность этой процедуры гораздо более короткая, чем при традиционной хирургической операции. Наконец, она не требует анестезии.

3. Подтяжка ягодиц. Имплантаты ягодиц представляют собой пакетики с силиконом, которые обычно вставляются в специальные кармашки, создаваемые опытным хирургом с помощью скальпеля в ягодицах пациентов. Операция проводится под общим наркозом и занимает два часа. После этого требуется несколько дней для восстановления сил. Однако теперь появилась неинвазивная альтернатива. Это ультразвуковая процедура, позволяющая вызвать сокращения коллагеновых волокон, из-за чего организм быстро производит существенно больше коллагена, необходимого для упругой и натянутой кожи. Тепло проникает через жировые ткани и уменьшает клетки жира для того, чтобы пациент смог обрести более стройный силуэт. Кожа натягивается, и это дает потрясающие результаты.