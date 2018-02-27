Поздравляем! Эстонские визажисты заняли призовые места на «Невских берегах»

Международный фестиваль красоты «Невские берега» проходит в Санкт-Петербурге два раза в год. На него съезжаются любители, ученики, мастера и звезды бьюти-индустрии для того, что бы заявить о себе и посмотреть на других.

Среди стран-участниц: Россия, Эстония, Латвия, Украина, Казахстан, Германия, Италия, Финляндия, Израиль, а в этом году на конкурс с невероятно сложными костюмами прибыли начинающие мастера визажа из Кореи.

Участницы конкурса Елена Прецкайло и Виктория Арапина, работающие под руководством тренера Софьи Мировой, принесли победу сборной Эстонии. Команда сотворила яркие, свежие образы и блестяще выступила в конкурсной программе, заняв верхние ступени пьедестала во всех номинациях.

Юниор (опыт работы до двух лет) Елена получила второе место в творческом двоеборье «Креативный макияж». Для начинающего визажиста, совсем недавно вставшего на творческий путь, это высокое достижение. Так же Елена получила два призовых места в номинациях: «Фантазийный макияж» и Make up Fashion Look.

Виктория Арапина принесла сборной Эстонии безоговорочную победу, взяв первые места в сложнейших технических номинациях: «Макияж для выпускного бала» и «Фантазийный макияж». Также Виктория стала первой среди визажистов по сумме баллов, полученных за эти работы.

В творческом двоеборье Виктория получила три вторых места, уступив лишь представительнице Украины.