Женщины испытывают больше счастья, чем мужчины

Исследование психологов показало, что женщины испытывают больший уровень счастья и удовлетворения своей жизнью, чем мужчины. Но не все так просто, ведь представительницы прекрасного пола также чаще страдают от тревожных расстройств. Таковы результаты статистического исследования, касавшегося уровня счастья, которое было проведено британскими психологами и социологами из Офиса национальной статистики на основе опроса более 300 тысяч человек. Цифры показывают, что все жители Великобритании в последние 6 лет стали чуть более счастливыми. Общий уровень счастья с лета 2012 года вырос более чем на 3% и сами эксперты связывают это с некоторыми достижениями в области экономики, пишет Medikforum.ru.

При этом среднестатистическая женщина оценила свой уровень счастья в 7,99 из 10, а мужчина - лишь в 7,76. Но оказалось, что уровень тревожности у женщин составляет целых 3,07, а у мужчин он равняется всего 2,75. В этой связи психологи подчеркивают, что на протяжении длительного периода наблюдений женщины все время демонстрируют более высокий уровень удовлетворения от жизни, чем мужчины, но у них также отмечается и повышенный уровень тревожности.