Если вы, как и она, хотите дожить до 92 лет, попробуйте эту уникальную диету!

Она прожила в здравии и ясном уме почти 92 года. У нее был свой секрет - специальная диета и строгие ограничения в питании, пишет Lifter.com.ua.

Об этом рассказала Иоана Преда, которая более 10 лет была домработницей Анны Аслан.

«Говядина была незаменима. Она ухаживала за собой, никогда не переедала, если была очень голодной, могла попросить конфету. Дорожила своей фигурой. Съедала конфету и ничего больше», – рассказывает Иоана Преда.

В ее рационе преобладали свежие фрукты и овощи, консервированных продуктов она избегала.

Анна Аслан ела здоровую пищу в фиксированные часы. Питание должно было дать все необходимое организму. Много овощей, много фруктов и, конечно, много движения.

В идеале человек должен придерживаться такого режима питания: завтрак, полдник, обед (не позже 13:30), перекус, ужин (не позже 18:00 - 19:00).

На первом месте среди мясных продуктов - говядина. Далее идет рыба, птица, баранина, и на последнем месте - свинина (ее рекомендуется вообще исключить из рациона).

В рационе должны присутствовать и субпродукты - печень, язык. Еду следует запекать в духовке, тушить или варить.

Ана Аслан рекомендовала употреблять овощи в натуральном виде. Никакой жарки! Не исключала она и кисломолочные продукты, а также яйца.