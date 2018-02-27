Пять мифов о грудном вскармливании

Тутта Ларсен узнала у специалистов по грудному вскармливанию о самых распространенных заблуждениях по поводу ГВ, пишет Deti.mail.ru.

Миф №1. Бывают «молочные» и «немолочные» мамы

Действительно, молоко может прийти не сразу, на третий и даже на десятый день после родов. Это связано с тем, как проходили роды, было ли операционное вмешательство, какая была кровопотеря. Однако если молоко пришло, это не значит, что мама может вскармливать ребенка грудью и молока всегда будет достаточно для ребенка. Действительно, в некоторые периоды молока может становиться меньше по физиологическим причинам, но это не повод отказываться от ГВ.

Миф № 2. Если кормить долго, молока может не хватить

Иногда можно услышать, что если ребенок сосет слишком долго или мама кормит сразу из двух грудей, в следующий раз молока может не хватить. На самом деле чем больше мама кормит, тем интенсивнее вырабатывается молоко. Если же кормления становятся редкими, то организм получает сигнал: молоко не так уж и нужно.

Миф № 3. Если мама болеет, кормить нельзя

По мнению специалистов, нужно сравнивать риски. Что опаснее: то, что ребенок получит молоко с некой долей лекарства или то, что он будет какое-то время на искусственном кормлении, а мама может заработать лактостаз или мастит? Специалисты в программе приходят к общему мнению, что продолжать кормить ребенка нужно, тем более, что грудное вскармливание во время болезни мамы защищает малыша от этой инфекции. К тому же существуют лекарства, разрешенные для кормящих мам.

Миф № 4. После года в молоке «ничего нет»

Доказано исследованиями: даже после двух лет грудного вскармливания молоко мамы по количеству полезных веществ приравнивается к молозиву.

Миф № 5. Молоко может быть пустым и бесполезным

Специалисты уверяют, что молоко всегда сохраняет свой состав и не может быть «пустым».