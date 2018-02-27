Анна Семенович высказалась о суррогатном материнстве

Анна призналась: «Я считаю, что замуж нужно выходить только тогда, когда ты уже созрела для рождения детей. А я никогда не стремилась быстро становиться матерью, мне всегда хотелось пожить для себя. И я не спешила с этим», пишет Deti.mail.ru.

Сейчас певица уже всерьез думает о том, что стать матерью: «Если бы прямо мечтала и хотела, то я бы уже давно родила. Скажем так, я планирую и думаю об этом». Анна также отметила, что она не против воспользоваться услугами суррогатной матери, если не сможет забеременеть сама:

«Если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то, может быть, и да. Почему нет? В этом нет ничего плохого», - считает певица.