Дантист объяснил, почему не надо целовать детей в губы

Основная претензия критиков заключалась в том, что поцелуй в губы уместен для романтических, но не детско-родительских отношений. Однако другие мамы, не согласные с такой точкой зрения, устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Виктории, публикуя фото, на которых они целуют своих детей в губы. Как бы там ни было, врачи считают, что целовать детей в губы все же не стоит, и вот почему: при таком поцелуе очень высок риск передачи ребенку бактерий, которые обитают у вас в полости рта, пишет Deti.mail.ru.

Как пояснил в комментарии The Daily Mail детский стоматолог из Австралии Майкл Чон, во время поцелуя и опасные, и неопасные микроорганизмы вместе со слюной успешно переселятся из вашего рта в рот малыша, и могут стать возбудителями различных инфекций. Среди этих бактерий могут быть и те, что вызывают развитие кариеса, особенно если у мамы или папы он есть. Даже если у ребенка еще не прорезались молочные зубы, риск того, что они начнут разрушаться вскоре после появления, резко повышается.