Дантист объяснил, почему не надо целовать детей в губы

В последнее время в соцсетях нередко обсуждают и осуждают знаменитостей, которые целуют своих детей в губы. К примеру, подобная волна критики обрушилась на Викторию Бекхэм после того, как в июле 2016 года она поделилась с подписчиками своего Instagram фото, на котором она целует в губы пятилетнюю дочку Харпер.
Основная претензия критиков заключалась в том, что поцелуй в губы уместен для романтических, но не детско-родительских отношений. Однако другие мамы, не согласные с такой точкой зрения, устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Виктории, публикуя фото, на которых они целуют своих детей в губы. Как бы там ни было, врачи считают, что целовать детей в губы все же не стоит, и вот почему: при таком поцелуе очень высок риск передачи ребенку бактерий, которые обитают у вас в полости рта, пишет Deti.mail.ru.
Как пояснил в комментарии The Daily Mail детский стоматолог из Австралии Майкл Чон, во время поцелуя и опасные, и неопасные микроорганизмы вместе со слюной успешно переселятся из вашего рта в рот малыша, и могут стать возбудителями различных инфекций. Среди этих бактерий могут быть и те, что вызывают развитие кариеса, особенно если у мамы или папы он есть. Даже если у ребенка еще не прорезались молочные зубы, риск того, что они начнут разрушаться вскоре после появления, резко повышается.
Доктор Чон также считает, что именно по этой причине родителям не стоит дуть на еду малыша, чтобы ее остудить, так как кариозные бактерии могут с капельками слюны попасть на поверхность пищи, а затем оказаться в ротовой полости ребенка. Не нужно также пробовать детскую еду и есть с той же ложки или вилки. Стоматолог подчеркнул, что лучший способ убедиться, что вы хорошо заботитесь о здоровье зубов малыша – позаботиться о здоровье собственных зубов.