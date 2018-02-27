среда, 28 февраля 2018 г.
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  • Рецепт: как при помощи листьев для лазаньи приготовить оригинальную овощную закуску

Рецепт: как при помощи листьев для лазаньи приготовить оригинальную овощную закуску

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Мало кто придумает использовать листья для лазаньи не совсем по назначению. Но эта заготовка позволяет фантазировать на кухне, в кратчайшие сроки создавая вкусные блюда. Одно из таких — рулетики с овощным рагу.

Ингредиенты

    листья для лазаньи — 8 шт.;

    чеснок — 3-5 зубчиков;

    соль;

    петрушка;

    помидор — 1 шт.;

    шампиньоны — 200 г;

    лук — 1-2 шт.;

    овощной бульон — 0,5 л;

    морковь — 3 шт.;

    томатная паста — 2 ст. л.;

    оливковое масло — 2-3 ст. л.;

    черный перец;

    укроп.

Рецепт

Первым делом нарезаем кубиками овощи и грибы. Разогреваем в сковороде масло и обжариваем лук, а потом добавляем чеснок и морковь. Хорошенько перемешиваем, пишет Fabiosa.com/ru.

Добавляем помидоры, грибы и приправы по вкусу. Не забываем посолить и поперчить.

Добавляем томатную пасту и измельченную зелень. Тушим 1-2 минуты, хорошенько перемешав.

На 3-5 минут опускаем листья лазаньи в кипящую и подсоленную воду. Они должны стать эластичными. Затем каждый лист продольно разрезаем на две части.

На каждую выкладываем овощную начинку и делаем рулетики. Затем перекладываем их в форму для выпечки и заливаем овощным бульоном. Ставим в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Перед запеканием можно натереть на рулетики сыр, чтобы добавить пикантную сливочную нотку.

В зависимости от сезона это блюдо можно дополнять овощами. Мы предложили универсальный рецепт, который мало зависит от времени года, но всегда можно фантазировать и добавлять в блюдо что-то свое. Быстро и вкусно!

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