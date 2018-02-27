Рецепт: как при помощи листьев для лазаньи приготовить оригинальную овощную закуску

Мало кто придумает использовать листья для лазаньи не совсем по назначению. Но эта заготовка позволяет фантазировать на кухне, в кратчайшие сроки создавая вкусные блюда. Одно из таких — рулетики с овощным рагу.
Ингредиенты
листья для лазаньи — 8 шт.;
чеснок — 3-5 зубчиков;
соль;
петрушка;
помидор — 1 шт.;
шампиньоны — 200 г;
лук — 1-2 шт.;
овощной бульон — 0,5 л;
морковь — 3 шт.;
томатная паста — 2 ст. л.;
оливковое масло — 2-3 ст. л.;
черный перец;
укроп.
Рецепт
Первым делом нарезаем кубиками овощи и грибы. Разогреваем в сковороде масло и обжариваем лук, а потом добавляем чеснок и морковь. Хорошенько перемешиваем, пишет Fabiosa.com/ru.
Добавляем помидоры, грибы и приправы по вкусу. Не забываем посолить и поперчить.
Добавляем томатную пасту и измельченную зелень. Тушим 1-2 минуты, хорошенько перемешав.
На 3-5 минут опускаем листья лазаньи в кипящую и подсоленную воду. Они должны стать эластичными. Затем каждый лист продольно разрезаем на две части.
На каждую выкладываем овощную начинку и делаем рулетики. Затем перекладываем их в форму для выпечки и заливаем овощным бульоном. Ставим в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.
Перед запеканием можно натереть на рулетики сыр, чтобы добавить пикантную сливочную нотку.
В зависимости от сезона это блюдо можно дополнять овощами. Мы предложили универсальный рецепт, который мало зависит от времени года, но всегда можно фантазировать и добавлять в блюдо что-то свое. Быстро и вкусно!