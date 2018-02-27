Рецепт: как при помощи листьев для лазаньи приготовить оригинальную овощную закуску

Ингредиенты

листья для лазаньи — 8 шт.;

чеснок — 3-5 зубчиков;

соль;

петрушка;

помидор — 1 шт.;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1-2 шт.;

овощной бульон — 0,5 л;

морковь — 3 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

черный перец;

укроп.

Рецепт

Первым делом нарезаем кубиками овощи и грибы. Разогреваем в сковороде масло и обжариваем лук, а потом добавляем чеснок и морковь. Хорошенько перемешиваем, пишет Fabiosa.com/ru.

Добавляем помидоры, грибы и приправы по вкусу. Не забываем посолить и поперчить.

Добавляем томатную пасту и измельченную зелень. Тушим 1-2 минуты, хорошенько перемешав.

На 3-5 минут опускаем листья лазаньи в кипящую и подсоленную воду. Они должны стать эластичными. Затем каждый лист продольно разрезаем на две части.

На каждую выкладываем овощную начинку и делаем рулетики. Затем перекладываем их в форму для выпечки и заливаем овощным бульоном. Ставим в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Перед запеканием можно натереть на рулетики сыр, чтобы добавить пикантную сливочную нотку.