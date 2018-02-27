Долой нежелательные волосы навсегда? Плюсы и минусы лазерной эпиляции

В последние несколько лет особую популярность завоевала лазерная эпиляция. “Удаление нежелательных волос навсегда!”, “Лазерная эпиляция. Безопасно. Безболезненно. Эффективно” – гласят рекламные проспекты в косметологических клиниках, пишет Fabiosa.com/ru.

Так ли все безоблачно? Правда ли, что процедура безболезненна? И, главное, навсегда ли это? Давайте попробуем разобраться.

Как работает лазер?

Каждый волосок состоит из меланина. Луч лазера, направленный на ствол волоса, нагревает его и таким образом полностью разрушает волосяной фоликул. Такой способ позволяет удалить волоски, которые отросли на 3-5 миллиметров и находятся в так называемой фазе анагена (или фазе активного роста).

Важно помнить, что всегда имеются спящие под поверхностью кожи волоски, которые через время после эпиляции перейдут в фазу роста, поэтому в большинстве случаев одной процедурой не ограничиться.

Из ощутимого преимущества лазерной эпиляции также можно отметить то, что для кожи процедура практически безболезненна. Кожные покровы быстро нагреваются и так же быстро остывают. Никаких рубцов, повреждений или ожогов. Как следствие, исключается риск инфицирования.

Кроме того, лазерный аппарат за один сеанс позволяет обработать довольно крупную зону: бикини полностью, голени или бедра.

Кому процедура лазерной эпиляции не подойдет?

Данный вид удаления нежелательных волос не подойдет обладательницам светлых волос и светлой кожи. Дело в том, что лазерный луч видит только контрастные волоски. Женщины со светлой кожеё и русыми или рыжими волосами не увидят от процедуры никакого эффекта.

К минусам лазерной эпиляции можно отнести ощутимую дороговизну процедуры. Кроме того, никакой врач не даст гарантии, что эффект от курса процедур будет продолжительным, если рост волос в нежелательных местах связан с гормональными нарушениями в организме. В этом случае необходимо для начала устранить первоисточник проблемы и лишь потом избавляться от нежелательных волос.

Противопоказанием к процедуре также является свежий загар. После пляжа или отпуска, проведенного под активным солнцем, перед эпиляцией необходимо выждать минимум две недели.

Подытоживая вышесказанное, мы бы хотели кратко перечислить преимущества и недостатки описываемого метода эпиляции.

Плюсы лазерной эпиляции:

минимализация болевых ощущений;

отсутствие шрамов, пятен, ожогов после процедуры;

длительный эффект после курса процедур (минимум 5-6 лет).

Минусы лазерной эпиляции:

неэффективность у обладательниц неконтрастных волос;

дороговизна;