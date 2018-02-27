Как убрать ненавистный «жировой фартук» и торчащие бока: самомассаж живота в помощь!

Почему массаж живота работает

Этот массаж улучшает микроциркуляцию в проблемной зоне, что способствует нормализации обменных процессов. Плюс он помогает сделать кожу более гладкой и эластичной, пишет Fabiosa.com/ru.

Как правильно выполнить массаж

Выполняйте процедуру утром либо вечером, также ее можно проводить два раза в день. Лучшее время — за час до еды либо 2 часа после.

1. Лягте на спину, согните ноги и пройдитесь по животу щипковыми движениями по часовой стрелке. Делайте упражнение по воображаемому кругу, постепенно сужая его диаметр. Через 1 минуту усиливайте давление. Кожа должна слегка покраснеть. Через 5 минут закончите упражнение.

2. Направляйтесь в ванную комнату. Теперь нужно будет воздействовать на проблемные зоны струей душа. Направляйте душевую лейку на живот и бока, водите ею по часовой стрелке. Можно чередовать теплую и холодную воду при этом. Потратьте на это упражнение столько же, сколько на предыдущее.

3. Опять вернитесь в позу лежа на спине на своей кровати. Согните ноги, возьмите жировую складку и перекатывайте ее в руках. Делайте упражнение таким образом, как будто упорно выдавливаете что-то из нее, только не слишком сильно, чтобы не было синяков. Затем погладьте живот по часовой стрелке.

4. Затем захватите складку между кулаком и ладонью и начните перетирать ее.

5. В конце по лимфотоку проведите кулаками или ладонями. Закончите круговым поглаживанием.

Более детально узнать, как выполнять самомассаж живота, вы можете из видеозаписи ниже.

Еще один популярный вид массажа — медовый. Нанесите продукт на ладони и легкими похлопывающими движениями пройдитесь по коже живота. Такая процедура будет полезна, если вы хотите уменьшить свои объемы и улучшить состояние кожи. Только следует помнить, что мед — аллерген. Поэтому перед процедурой нужно проверить его реакцию на коже. Нанесите продукт на запястье и подождите. Если через 30 минут не возникло покраснения, можно начинать массаж.