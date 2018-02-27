Важная причина, по которой женщинам нужно отказаться от узких джинсов

Люди часто становятся жертвами моды. Особенно женщины и девушки! В последнее время узкие джинсы (так называемые “скинни”) все чаще можно заметить на представительницах слабого пола. Но врачи предупреждают, что эти симпатичные брючки не слишком-то полезны для здоровья!
Оказывается, ваше желание носить узкие джинсы может обернуться серьезными медицинскими проблемами, которые вам вряд ли понравятся, пишет Fabiosa.com/ru.
Скинни — настоящая ловушка для ног! По свидетельству медиков, слишком узкие джинсы нарушают кровообращение в ногах и бедрах. Толстая герметичная ткань заставляет мышцы раздуваться, что является серьезным препятствием для воздушного потока. В некоторых случаях ношение скинни может вызвать не только раздражение кожи и аллергию, но и бесплодие!
Но еще сильнее врачи озабочены тем, что мода на стильные обтягивающие брюки распространилась и на представителей сильного пола! Им не рекомендуется носить узкие джинсы, поскольку это может повредить яички. В жаркую погоду парниковый эффект, возникающий в таких штанах, может препятствовать выработке сперматозоидов, значительно снижая способность мужчины к зачатию.
Однако не стоит слишком драматизировать ситуацию! Если вы не носите скинни круглосуточно, то они не представляют никакой опасности для здоровья. Тем не менее, люди должны знать о возможных проблемах, связанных с любовью к узким джинсам, чтобы избежать их.