Семь факторов риска рака шейки матки, о которых надо знать

Папилломавирус человека. Самый распространенный фактор риска рака шейки матки. Это вирус, передаваемый через секс, у которого существует 100 различных типов. Не менее 13 из них могут вызывать рак. Для предотвращения заражения рекомендуется пройти через вакцинацию, передает Medikforum.ru.

Множественные сексуальные партнеры. Наличие большого количества сексуальных партнеров с раннего возраста предрасполагает к раку шейки матки. Во многом это связано с тем, что папилломавирус человека передается через занятия сексом.

Ранняя беременность. Родившие в возрасте 18 лет женщины существенно чаще сталкиваются с раком шейки матки, как показывает статистика.

Множественная беременность. Имеющие не менее трех детей, рожденных в результате разных беременностей, женщины чаще сталкиваются с этой разновидностью опухолей, по сравнению с теми своими ровесницами, которые вообще никогда не рожали.

Слабая иммунная система. Ощутимо выше риск рака шейки матки у женщин с ВИЧ и СПИДом, а также у тех, кто проходил через пересадку органов и принимает лекарства из категории иммуносупрессоров. Эти женщины предрасположены к инфекциям, поскольку область шейки матки более всего им подвержена.

ЗППП. Передающиеся половым путем заболевания вроде хламидий, гонореи и сифилиса, увеличивают вероятность развития рака шейки матки.

Курение. Данная вредная привычка повышает опасность не только этого, но и некоторых других видов рака. Дело в том, что никотин и табак ослабляют иммунную систему, что вызывает окислительный стресс, влияющий на баланс онкогенов в организме и приводящий к росту рака.