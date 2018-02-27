Семь факторов риска рака шейки матки, о которых надо знать

Гинекологи назвали семь факторов риска рака шейки матки, о которых должна знать любая женщина. Эта разновидность опухолей чаще всего обнаруживается на той стадии, когда лечение уже неэффективно.
Папилломавирус человека. Самый распространенный фактор риска рака шейки матки. Это вирус, передаваемый через секс, у которого существует 100 различных типов. Не менее 13 из них могут вызывать рак. Для предотвращения заражения рекомендуется пройти через вакцинацию, передает Medikforum.ru.
Множественные сексуальные партнеры. Наличие большого количества сексуальных партнеров с раннего возраста предрасполагает к раку шейки матки. Во многом это связано с тем, что папилломавирус человека передается через занятия сексом.
Ранняя беременность. Родившие в возрасте 18 лет женщины существенно чаще сталкиваются с раком шейки матки, как показывает статистика.
Множественная беременность. Имеющие не менее трех детей, рожденных в результате разных беременностей, женщины чаще сталкиваются с этой разновидностью опухолей, по сравнению с теми своими ровесницами, которые вообще никогда не рожали.
Слабая иммунная система. Ощутимо выше риск рака шейки матки у женщин с ВИЧ и СПИДом, а также у тех, кто проходил через пересадку органов и принимает лекарства из категории иммуносупрессоров. Эти женщины предрасположены к инфекциям, поскольку область шейки матки более всего им подвержена.
ЗППП. Передающиеся половым путем заболевания вроде хламидий, гонореи и сифилиса, увеличивают вероятность развития рака шейки матки.
Курение. Данная вредная привычка повышает опасность не только этого, но и некоторых других видов рака. Дело в том, что никотин и табак ослабляют иммунную систему, что вызывает окислительный стресс, влияющий на баланс онкогенов в организме и приводящий к росту рака.
Социоэкономический статус. По не совсем пока понятным причинам количество случаев рака шейки матки выше среди пациенток с низким доходом.