Назван лучший продукт для борьбы с угревой сыпью

Эксперты назвали один натуральный ингредиент, который способен разблокировать закупоренные поры кожи, уменьшить количество кожного сала и даже избавить от акне. Причём его можно легко приобрести практически в любой аптеке.
Если ваша кожа предрасположена к угревой сыпи, то высока вероятность того, что вы уже неоднократно посещали аптеки в поисках каких-либо средств борьбы с этим расстройством, а также подробно опрашивали косметологов в поисках чудодейственного продукта. К сожалению, не существует средств, которые помогали бы всем людям без исключения, и каждому приходится двигаться методом проб и ошибок. Однако в последнее время на рынок вышло значительное количество продуктов по уходу за кожей, которые содержат серу - минерал, обладающий запахом тухлых яиц. Оказалось, что у серы имеются удивительные свойства в плане борьбы за здоровую кожу, передает Medikforum.ru.
Эффективность серы объясняется тем, что она помогает снизить количество кожного сала. Сера является кератолическим продуктом, вызывающим разрыхление эпидермиса, а это значит, что она осуществляет пилинг верхних слоях кожи. Тем самым производится откупоривание кожных пор, засорение которых и приводит к возникновению прыщей. Это натуральный отшелушиватель, который способствует возникновению нового слоя кожи, регенерации и сиянию. Наконец, у серы имеются и противобактериальные свойства, поскольку она убивает микроорганизмы, вызывающие угревую сыпь. Чаще всего ее причиной являются бактерии под названием Propionibacterium acnes.
Впрочем, косметологи подчеркивают, что хотя продукты по уходу за кожей на основе серы и относительно безопасны для большинства типов кожи, они не рекомендованы для всех без исключения типов. Из-за чрезмерного воздействия серы кожа может быть излишне сухой. При этом при сильной форме угревой сыпи данные продукты не помогут. Они эффективны для тех людей, у которых имеется жирная кожа и умеренное количество прыщей.