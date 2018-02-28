Назван лучший продукт для борьбы с угревой сыпью

Если ваша кожа предрасположена к угревой сыпи, то высока вероятность того, что вы уже неоднократно посещали аптеки в поисках каких-либо средств борьбы с этим расстройством, а также подробно опрашивали косметологов в поисках чудодейственного продукта. К сожалению, не существует средств, которые помогали бы всем людям без исключения, и каждому приходится двигаться методом проб и ошибок. Однако в последнее время на рынок вышло значительное количество продуктов по уходу за кожей, которые содержат серу - минерал, обладающий запахом тухлых яиц. Оказалось, что у серы имеются удивительные свойства в плане борьбы за здоровую кожу, передает Medikforum.ru.

Эффективность серы объясняется тем, что она помогает снизить количество кожного сала. Сера является кератолическим продуктом, вызывающим разрыхление эпидермиса, а это значит, что она осуществляет пилинг верхних слоях кожи. Тем самым производится откупоривание кожных пор, засорение которых и приводит к возникновению прыщей. Это натуральный отшелушиватель, который способствует возникновению нового слоя кожи, регенерации и сиянию. Наконец, у серы имеются и противобактериальные свойства, поскольку она убивает микроорганизмы, вызывающие угревую сыпь. Чаще всего ее причиной являются бактерии под названием Propionibacterium acnes.