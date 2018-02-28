Диетологи доказали пользу огуречной воды для здоровья женщин

Как рассказали специалисты, одной из причин является воздействие на мышечную систему из-за кремнеза, находящегося в огурцах, это благоприятствует связям между клеточными структурами. Необходимо ежедневно употреблять огуречную воду. Дольки овоща бросают в воду, после этого ее можно пить в ходе спортивных занятий. Это необходимо для поддержания тонуса мышц, при этом в организм активно поступают минералы. Специалисты отмечают пользу для молодых женщин, речь идет об антиоксидантах, они делают кожу лица идеальной и упругой. При наличии прыщей нужно также активно использовать данный овощ. Речь идет об огуречных масках, необходимо растирать лицо дольками, в этом случае сок впитывается непосредственно в подкожное пространство. Части огурца, настоянные в воде, выделяют в нее сок, при этом раствор содержит лишь 45 калорий. Напиток активно очищает тело благодаря наличию в нем компонентов, воздействующих на токсины. По сути, подчеркивают специалисты, речь идет о неотъемлемой и важной составляющей в процессе очищения организма. Это проявляется при использовании огуречной воды для выведения токсинов из женского организма, пишет Medikforum.ru.