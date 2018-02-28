среда, 28 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Модный эксперт Анне Ветик: беда приема - слишком длинные брюки у мужчин

Модный эксперт Анне Ветик: беда приема - слишком длинные брюки у мужчин

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анне Ветик

ФОТО: Erakogu

После торжественного президентского приема по случаю столетия Эстонской Республики прошло уже несколько дней, но столь крупное событие будут продолжать обсуждать снова и снова.

Пожалуй, наибольший резонанс из года в год вызывает не только речь президента, но и то, в каких нарядах к главе государства явились гости приема. Как отличились гости президентского приема в Тарту, ETV+ обсудил с модным экспертом Анне Ветик.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ