Модный эксперт Анне Ветик: беда приема - слишком длинные брюки у мужчин
28 февраля 2018 г., 13:17
После торжественного президентского приема по случаю столетия Эстонской Республики прошло уже несколько дней, но столь крупное событие будут продолжать обсуждать снова и снова.
Пожалуй, наибольший резонанс из года в год вызывает не только речь президента, но и то, в каких нарядах к главе государства явились гости приема. Как отличились гости президентского приема в Тарту, ETV+ обсудил с модным экспертом Анне Ветик.