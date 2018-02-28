Старших и младших детей Лианы Лебедев разлучили
28 февраля 2018 г., 13:31
Недавно нас покинула мать пятерых маленьких детей, героиня передачи „Kodutunne“ 28-летняя Лиана Лебедев. Ее младший ребенок родился всего за неделю до ее смерти.
«Дети – основа моей жизни, и я хочу предложить им то, что они заслуживают», - так написала Лиана в 2015 году в передачу „Kodutunne“. Однако недавно она умерла от внезапной остановки сердца, передает Eesti Ekspress.
Защитники по правам детей решили же разъединить старших и младших детей, поскольку те были от разных отцов. Трое детей от последнего мужа Яанека, остальные двое – от другого мужчины.