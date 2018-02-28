среда, 28 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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Старших и младших детей Лианы Лебедев разлучили

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ФОТО: facebook

Недавно нас покинула мать пятерых маленьких детей, героиня передачи „Kodutunne“ 28-летняя Лиана Лебедев. Ее младший ребенок родился всего за неделю до ее смерти.

«Дети – основа моей жизни, и я хочу предложить им то, что они заслуживают», - так написала Лиана в 2015 году в передачу „Kodutunne“. Однако недавно она умерла от внезапной остановки сердца, передает Eesti Ekspress.

Защитники по правам детей решили же разъединить старших и младших детей, поскольку те были от разных отцов. Трое детей от последнего мужа Яанека, остальные двое – от другого мужчины.

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